Lørdag har der været en eksplosion i Sverige.

Eksplosionen fandt sted i Torggatan i centrum af Enköping, der ligger 80 kilometer nordvest for Stockholm.

Det skriver SVT.

En person er kvæstet og hastet til hospitalet. Ifølge det svenske politi er en bil i brand. Omfanget af skaderne er endnu uklart.

Et vidne forklarer til Expressen, at han kunne høre braget mindst to kilometer væk.

»Vi er relativt nylig ankommet med flere patruljer. Vi har også en helikopter på stedet,« forklarer det lokale politi.

Derudover er flere biler i brand på stedet.

»Vi har fløjet med droner for at tjekke skaderne. Vi har også spærret et område af på 150 meter rundt om bilen.«

Artiklen opdateres...