Afghanere var samlet til fredagsbøn i moské under højtid, da eksplosion fredag ramte.

En eksplosion i en moské i udkanten af den afghanske hovedstad, Kabul, har fredag kostet mindst 12 personer livet.

Det oplyser politiet i Kabul.

- Under fredagsbønnen skete en eksplosion indenfor i en moské i Shakar Darah-distriktet (en provins i Kabul, red.), siger Ferdaws Framurz, talsmand for politiet i Kabul.

Han oplyser, at 12 personer, herunder moskéens imam, blev dræbt. 15 er såret.

Eksplosionen fandt sted i selve moskéen, hvor folk var samlet til fredagsbøn på andendagen af højtiden eid al-fitr. Eid markerer enden på fastemåneden, ramadanen.

Det var ifølge en aftale meningen, at der under højtiden skulle være våbenhvile mellem Taliban-oprørere og den afghanske regering. Men den er altså brudt med eksplosionen fredag.

Der er ikke umiddelbart nogen, der har taget skylden for eksplosionen.

Eksplosionen i moskéen er sket, mindre end en uge efter at en eksplosion ved en skole kostede 80 personer livet. De fleste af de døde var skolepiger.

Den militante gruppe Taliban afviste i den forbindelse at påtage sig skylden for eksplosionen. Ifølge amerikanske myndigheder er det muligvis en rivaliserende militant gruppe under Islamisk Stat, som stod bag.

Volden, herunder angreb på civile, er steget i Afghanistan, efter at USA og Nasa er begyndt at trække tropper ud af landet.

USA meddelte sidste måned, at alle amerikanske tropper vil være ude af landet senest 11. september.

Ifølge embedsmænd i Afghanistan har den militante gruppe Taliban siden skruet op for sine angreb på tværs af landet.

/ritzau/Reuters