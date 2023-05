En eksplosion har lydt i centrum af den italienske storby Milano, og adskillige biler står i flammer.

Det rapporterer Sky TG24 ifølge Reuters.

Ifølge Reuters har det lokale politi udtalt, at det er en varevogn, som er eksploderet.

Der er ikke kommet yderligere meldinger derfra.

Billeder fra stedet viser dog en voldsom brand med kraftig, sort røg.

Ifølge det lokale medie Corriere della Sera er mindst fire personer kommet til skade.

En skole og nærliggende bygninger er desuden blevet evakueret.

Mediet skriver videre, at det er en varebil med iltflasker, som er eksploderet. Omkringstående biler er herefter blevet ramt, hvilket har forårsaget den voldsomme brand.

Scene of explosion in Milan, Italypic.twitter.com/94aJPjaymD — The Spectator Index (@spectatorindex) May 11, 2023

Til avisen siger øjenvidner også, at varevognen, der brød i brand, fragtede iltflasker, som eksploderede med stor kraft.