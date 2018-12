Søndag har der været endnu en eksplosion i Malmø.

Det er anden weekend i træk, at der har været en eksplosion i den svenske by.

Søndag klokken 21.40 kom der endnu en eksplosion i en trappeopgang, og det vides endnu ikke, hvad der eksploderede eller hvad eksplosionen skyldtes.

Det fortæller talsmand for Malmø Politi, Richard Lundqvist, til det svenske medie Aftonbladet.

»I øjeblikket ved vi ikke, hvad der er eksploderet. Men vi har ikke fundet nogen skader i forbindelse med detonationen,« siger han til Aftonbladet.

Politiet har nu afspærret et område omkring Censorgatan, hvor eksplosionen skulle have fundet sted.

Søndag i sidste uge var der også to eksplosioner med tyve minutters mellemrum i Malmø.

Her blev en ung mand såret, som selv mistænkes for at stå bag.