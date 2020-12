En eksplosion har rystet en lufthavn i byen Aden i Yemen. Mindst fem personer meldes dræbt og flere sårede, oplyser en række internationale medier, som blandt andre al-jazeera.

Eksplosionen fandt sted kort tid efter, at landets nye regering netop var landet med fly fra Saudi Arabien. En talsperson for myndighederne siger, at angrebet blev udført med droner, og at målet var regeringens fly.

Premierminister Maeen Abdulmalik Saeed og andre medlemmer af regeringen undslap angiveligt uden skrammer og blev kørt i sikkerhed i præsidentpaladset.

En talsperson for regeringen kalder bomben for et »kujonagtigt terrorangreb« og skyder skylden på Houthi-oprørsgruppen, som til gengæld afviser at stå bag angrebet.

A security personnel member reacts as dust rises after explosions hit Aden airport, upon the arrival of the newly-formed Yemeni government in Aden, Yemen December 30, 2020.

People react as dust rises after explosions hit Aden airport, upon the arrival of the newly-formed Yemeni government in Aden, Yemen December 30, 2020.

Yemen har været plaget af krig siden 2015, da Saudi Arabien intervenerede i landet i et forsøg på at nedkæmpe Houthi-bevægelsen og styrke præsident Abdrabbuh Mansour Hadi. Mere end 100.000 personer har mistet livet i krigen, der også har kastet landet ud i hungersnød.

Covid-19 har ikke gjort livet nemmere i det borgerkrigshærgede land.

Houthi-bevægelsen styrer det meste hovedstaden Sanaa og store dele af det nordvestlige Yemen.

Maeen Abdulmalik Saeed og hans regering er blevet formet i et forsøg på at samle Hadis sympatisører og separatistbevægelsen STC i en fælles front mod Houthi-bevægelsen.