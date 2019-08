Egyptens præsident har kaldt voldsom eksplosion i Kairo for en "terroristhændelse".

Det var en bil fyldt med sprængstoffer, som natten til mandag forårsagede en eksplosion i midten af Kairo. Her blev mindst 20 mennesker dræbt og mindst 47 såret.

Det oplyser det egyptiske indenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

De officielle meldinger lød oprindeligt, at eksplosionen skyldtes en bil, der kørte imod kørselsretningen og ramte tre andre biler.

Indledningsvist blev det ikke forklaret, hvordan sammenstødet resulterede i en stor eksplosion.

Ministeriet har nu meldt ud, at det var en bil beregnet til et militant angreb, som sprang i luften ude foran det nationale institut for kræftbehandling i Kairo. Om instituttet var det planlagte mål, står ikke klart.

Instituttets facade blev voldsomt skadet i eksplosionen, og vejene omkring blev spærret.

Egyptens præsident, Abdel Fattah al-Sisi, har på Twitter efterfølgende kaldt eksplosionen "en kujonagtig terroristhændelse", skriver franske AFP.

Eksplosionen er den mest dødelige i den egyptiske hovedstad siden december 2016.

Kræftinstituttet ligger centralt i Kairo tæt på flere regeringsbygninger i bydelen Manial, som ligger på en ø i Nilen.

/ritzau/