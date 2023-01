Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En gasrørledning der løber mellem de baltiske lande Litauen og Letland er eksploderet.

Eksplosionen siges at have fundet sted i Pasvali-distriktet i det nordlige Litauen omkring klokken 17.00 lokal tid, oplyser det litauiske gasselskab Amber Grid i en pressemeddelelse.

»Eksplosionen fandt sted langt væk fra beboelsesejendomme. Branden er ved at blive slukket af brandvæsenet, der straks ankom til stedet,« skriver selskabet.

Den pågældende gasledning, som blev beskadiget, bruges til at forsyne de nordlige dele af Litauen med gas. Den samme gasledning går ifølge gasselskabet også til Letland.

Norske Dagbladet har været i kontakt med Amber Grid, som oplyser, at sagen efterforskes:

»Sagen er under efterforskning, og vi har ikke flere kommentarer, end hvad der står på vores hjemmeside nu,« siger Laura Sebekiene, talskvinde for Amber Grid, til Dagbladet.

På hjemmesiden er der et citat fra selskabets direktør:

»Vi beklager denne hændelse i gasrørledningssystemet. Vi gik straks i gang med at undersøge omstændighederne omkring hændelsen og sikre gasforsyningen til forbrugerne. I øjeblikket er alle vores og de ansvarlige tjenesters indsats og er fokuseret på at begrænse konsekvenserne af branden og sikre sikkerheden,« lyder det fra direktør i Amber Grid Nemunas Biknius.

Den litauiske tv-kanal LTR melder at en landsby med om lag 250 personer er evakueret som følge av eksplosionen, og at det på et tidspunkt kunne ses 50 meter høje flammer fra stedet.

»Der var uventede lyde, det virkede som om, at fly fløj lavt hen over jorden – men det vat en højtryksgasrørledning, der eksploderede et par kilometer fra Pasvalys (en by i Litauen, red.). Flammerne skød op i stor højde,« beskrev Pasvalys-distriktets borgmester Gintautas Gegužinskas hændelsen til det landsdækkende medie i Litauen.

Han forklarer, at man har lukket for trafikken, men ingen beboelsesejendomme eller lignende er i nærheden af eksplosionen.

B.T. følger sagen.