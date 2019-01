Redningsmandskab mener, at det er en gaseksplosion, der har fået et hus til at styrte sammen i Haag.

En voldsom eksplosion i Haag har fået et hus til at styrte sammen, rapporterer det hollandske RTL News.

Huset, som var en eller to etager højt, menes at være sprængt i luften ved en gaseksplosion.

Lokale medier rapporterer, at der er frygt for, at personer er begravet under murbrokkerne.

/ritzau/Reuters