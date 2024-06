Sundhedseksperter siger nej til, at selskaber skal kunne sælge MDMA som medicin til PTSD-ramte personer.

Et udvalg af sundhedseksperter, som er nedsat af USA's Fødevare- og Lægemiddelstyrelse (FDA), har tirsdag med et stort flertal stemt imod, at stoffet MDMA skal kunne bruges til at behandle PTSD.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

PTSD er en tilstand, som kan opstå efter voldsomme psykiske belastninger. Det kan også udløses af traumatiske oplevelser som død, krig eller seksuelle overgreb.

Det påvirker hvert år omkring fem procent af USA's befolkning.

De medicinale behandlingsmuligheder er dog begrænsede. De består af to former for antidepressiv medicin, der kræver tre måneders indtag, før der opnås en effekt.

Virksomheden Lykos Therapeutics havde inden udvalgets vurdering ansøgt om at få godkendt MDMA til behandling af PTSD.

Ansøgningen var baseret på to kliniske studier - hvert af dem havde omkring 100 forsøgspersoner, og her blev der forsket i effekten af MDMA komineret med samtaleterapi.

Studierne, der blev udgivet i det anerkendte tidsskrift Nature Medicine, pegede på at MDMA var både sikkert og udpræget effektivt i behandling af PTSD.

Ni ud af FDA-udvalgets 11 medlemmer vurderede dog, at studierne ikke var tilstrækkeligt bevis for effekten. 10 ud af de 11 sagde samtidig, at de ikke mener, at de mulige fordele vejer op for risikoen ved brug af MDMA.

Resultatet af afstemningerne i udvalget er ikke bindende for FDA, men det er yderst sjældent, at styrelsen træffer beslutninger, der strider mod udvalgets anbefalinger.

- Jeg synes, det er en rigtig spændende behandling. Jeg er meget opmuntret, af de resultater, der indtil videre er opnået, siger Paul Holtzheimer, som er en af udvalgets eksperter. Han er professor på USA's nationale center for PTSD.

- Men jeg synes, at det både ud fra et effektivitets- og sikkerhedsmæssigt perspektiv stadig er for tidligt, siger han.

/ritzau/