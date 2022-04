»Indtil videre er det værst tænkelige scenario blevet undgået. Men vi er nødt til at intensivere vores indsats for at sikre, at det forbliver tilfældet.«

Sådan lyder bekymringen fra generaldirektøren for Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) Rafael Mariano Grossi.

Derfor tager han og et hold kernekrafteksperter tirsdag den 26. april på mission til Tjernobyl-området for at forhindre en ny katastrofe. Det skriver IAEA i en pressemeddelelse.

Her vil de levere beskyttelses- og måleudstyr til de ukrainske sikkerhedsfolk, ligesom de skal genoprette den internationale overvågning af de radioaktive områder, der blev afbrudt, efter russiske styrker besatte kraftværket i fem uger.

Russiske soldater overtog kontrollen med Tjernobyl, kort tid efter Ruslands invasion af Ukraine, som begyndte 24. februar. Nu har samtlige russiske soldater angiveligt forladt atomkraftværket ifølge Energoatom. (Arkivfoto). Maxar Technologies/Reuters/Ritzau Scanpix/Reuters Vis mere Russiske soldater overtog kontrollen med Tjernobyl, kort tid efter Ruslands invasion af Ukraine, som begyndte 24. februar. Nu har samtlige russiske soldater angiveligt forladt atomkraftværket ifølge Energoatom. (Arkivfoto). Maxar Technologies/Reuters/Ritzau Scanpix/Reuters

»IAEA's tilstedeværelse i Tjernobyl vil være af afgørende betydning for vores aktiviteter for at støtte Ukraine, hvor vi søger at genoprette regulatorisk kontrol med anlægget og sikre dets drift,« siger Rafael Mariano Grossi og fortsætter:

»I løbet af de sidste to måneder er nuklear sikkerheden i Ukraine blevet alvorligt sat i fare ved flere lejligheder. IAEA vil gøre alt, hvad det kan for at hjælpe med at forhindre, at konflikten også fører til en atomulykke, ud over de store menneskelige lidelser og store ødelæggelser, den allerede har forårsaget,« siger generaldirektør Grossi.

Siden begyndelsen af ​​konflikten i slutningen af ​​februar har generaldirektør Grossi udtrykt alvorlig bekymring over sikkerheden i Ukraines nukleare anlæg og i området rundt om, hvor der er beskadigede broer og minerydningsaktiviteter.

Han har i den forbindelse understreget, at IAEA vil hjælpe med at sikre, at de syv uundværlige søjler for at sikre sikkerhed overholdes.

Atomenergiagenturs syv sikkerhedssøjler IAEA vil hjælpe med at sikre, at de syv uundværlige søjler for at sikre sikkerhed overholdes. De lyder som følger: Værkernes fysiske integritet skal sikres. Alle sikkerhedssystemer skal til enhver tid fungere. Personalet skal være i stand til at udføre deres arbejde og træffe beslutninger uden unødvendigt pres. Der skal være pålidelige eksterne strømkilder til værkerne. Logistikkæderne til og fra værkerne må ikke brydes. Der skal være effektiv overvågning af stråling på og uden for værkerne. Der skal være pålidelig kommunikation med værkerne og tilsynsmyndighederne. Kilde: Atomenergiagenturet

Tjernobyl-området er tilbage i ukrainsk kontrol, efter russerne har trukket sig tilbage.

Rusland har dog stadig kontrollen over Zaporizjzja-kraftværket sydpå. Det er ukrainske ansatte, der driver værket og sørger for sikkerheden, blot under russisk militærkommando.

Derfor er det blandt andet Rafael Mariano Grossis rolle at mediere mellem dem.

Generaldirektøren forventes at holde en pressekonference, når han vender tilbage til Wien på torsdag.