Hun nævnes i mange internationale medier som en af favoritterne til at blive ny generalsekretær i NATO.

Men ifølge finske Iltalethi skydes ideen om Finlands nu tidligere statsminister, Sanna Marin, som Stoltenberg-efterfølger nu ned af flere eksperter.

Edward Lucas, der sidder i den amerikanske tænketank Center for European Policy Analayses siger:

»Hun er et stort navn, men Finland er for nye i NATO til, at det kan blive hende,« siger han med henvisning til, at landet først lige er blevet optaget.

Den tidligere finske statsminister, Sanna Marin, er, ifølge flere eksperter, ikke en realistisk kandidat til topjobbet som NATO-chef efter Jens Stoltenberg. Foto: KIMMO BRANDT Vis mere Den tidligere finske statsminister, Sanna Marin, er, ifølge flere eksperter, ikke en realistisk kandidat til topjobbet som NATO-chef efter Jens Stoltenberg. Foto: KIMMO BRANDT

Lucas bakkes op af Timmo Miettinen, der er forsker ved universitetet i Helsinki. Han fremhæver det samme problem for den 37-åriges eventuelle kandidatur.

»Finland får ikke posten allerede,« siger han.

Begge eksperter sætter også et stort spørgsmål ved, om Norden kan få NATO-topposten for tredje gang i træk.

Danske Anders Fogh Rasmussen havde nemlig tjansen inden den nuværende chef, norske Jens Stoltenberg, som stopper ved udgangen af september i år.

Blandt topfavoritterne til posten er den britiske forsvarsminister Ben Wallace, Spaniens statsminister Pedro Sànchez, og EU-kommissionens præsident Ursula von der Lyen.

Sidstnævnte har dog stadig mindst halvandet år tilbage i sit nuværende job.

Ifølge norske Dagbladet nævnes også Hollands statsminister, Mark Rutte og Estlands statsminister Kaja Kallas.

Litauens statsminister Ingrida Simonytė, Slovakiets præsident Zuzana Caputova og Rumæniens Klaus Iohannis er også varme emner, da det fra flere sider nævnes, at det er et centralt- eller østeuropæisk lands tur til at få topposten.

NATO har aldrig haft en kvinde i spidsen, og ifølge eksperter bliver det altså heller ikke Sanna Marin. I hvert fald ikke i denne omgang.