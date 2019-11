USA vurderede i 1978, at Israels bosættelser ikke kan forenes med folkeretten. Nu har USA ny holdning.

Det er en logisk fortsættelse af den hidtidige politik under Trump-regeringen, men det kan i sidste ende også komme til at stå i vejen for fred i Mellemøsten.

Sådan lyder vurderingen fra flere internationale eksperter, efter at USA har meldt ud, at det ikke længere vil betragte israelske bosættelser på Vestbredden som værende i strid med folkeretten.

Det skriver blandt andet medierne Foreign Policy samt Sky News.

Under præsident Donald Trump har USA flyttet den amerikanske ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

Og i marts anerkendte Trump Israels annektering af Golanhøjderne.

Sammen med mandagens udmelding fra udenrigsminister Mike Pompeo presser det palæstinenserne i en grad, så en eventuel tostats-løsning med en israelsk og en palæstinensisk stat side om side er meget svær at se.

Det mener Aaron David Miller, tidligere rådgiver ved USA's udenrigsministerium.

- Nu har vi en samlet pakke af tiltag, som gør en traditionel løsning på det israelsk-palæstinensiske problem praktisk umulig - som minimum mens Trump er ved magten, siger Miller til Foreign Policy.

Trump og hans administration har i lang tid arbejdet på en plan, der skal løse den mangeårige strid mellem israelere og palæstinensere.

Der er dog ikke sluppet meget ud om planen, som Trumps svigersøn Jared Kushner er en af hovedartikekterne bag.

Med de mange pro-israelske udmeldinger vil USA få svært ved at agere som neutral mægler i eventuelle forhandlinger.

Det mener professor Amin Saikal, mellemøstekspert ved The Australian National University, ifølge Sky News.

- Trump-administrationen har været en meget stærk Israel-støtte, og derfor har den i bund og grund undermineret Trumps position som en mulig upartisk mægler i forhandlingerne mellem palæstinenserne og israelerne, siger Saikal til det britiske medie.

Tuqa Nusairat, som er tilknyttet en mellemøstafdeling hos tænketanken Atlantic Councils, går skridtet videre.

Han mener, at USA er medvirkende til at skabe en situation, som har "isoleret palæstinensere i enklaver på Vestbredden og skabt et fængsel i den fri luft i Gaza, som ikke på nogen måde kan udgøre en fremtidig palæstinensisk stat".

Ifølge Foreign Policy mener andre eksperter dog, at udmeldingen kan være med til at sætte skub i forhandlinger.

Det gælder blandt andre James Phillips fra tænketanken Heritage Foundation.

Han mener, at det pres, der følger af udmeldingen, kan være et incitament for palæstinenserne til at give sig i forhandlingerne, siger han til det amerikanske medie.

/ritzau/