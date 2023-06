En række prominente russiske topfolk har siden krigens begyndelse på mere eller mindre uforklarlig vis mistet deres liv.

Lige nu har Wagner-bagmanden Jevgenij Prigozjin dog en teoretisk mulighed, der muligvis kan beskytte ham fra at 'falde ud af et vindue'.

Det forklarer Peter Viggo Jakobsen fra det danske Forsvarsakademi til det norske medie VG.

Han påpeger, at det er 'interessant', at de Wagner-tilknyttede soldater efter weekendens højspændte oprør har fået valget mellem at slutte sig til Prigozjin i Belarus – hvor han nu befinder sig – eller blive en del af den russiske hær.

Her ses Jevgenij Prigozjin forlade den russiske by Rostov ved Don lørdag den 24. juni. Foto: Alexander Ermochenko/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Jevgenij Prigozjin forlade den russiske by Rostov ved Don lørdag den 24. juni. Foto: Alexander Ermochenko/Reuters/Ritzau Scanpix

»Det åbner teoretisk en mulighed for, at Prigozjin kan bygge en livgarde op omkring sig og anskaffe sig våben, så de kan passe på ham og sørge for, at han ikke falder ud af et vindue,« fortæller Peter Viggo Jakobsen.

Siden den russiske præsident, Vladimir Putin, i slutningen af februar sidste år sendte sine tropper ind over grænsen til Ukraine, har en række fremtrædende russere mistet deres liv på opsigtsvækkende vis.

Flere er døde under faldulykker fra store højder, andre er blevet fundet skudt.

Fra officiel side er de fleste af dødsfaldene blevet beskrevet som selvmord, men i visse kroge af særligt de sociale medier er der blevet sået tvivl om det.

Arkivfoto af Ruslands præsident, Vladimir Putin, sammen med Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko. Foto: Vladimir Smirnov/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af Ruslands præsident, Vladimir Putin, sammen med Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko. Foto: Vladimir Smirnov/AFP/Ritzau Scanpix

Flere eksperter har siden weekendens væbnede oprør – hvor Prigozjin rasede mod den militære topledelse i Rusland og efter sigende ville have den udskiftet – forklaret, at Wagner-bagmandens sikkerhed er højst diskutabel.

Til VG forklarer også Arve Hansen, der er ekspert i Belarus og ansat i Den Norske Helsinki-Komité, at han er enig i, at Prigozjin sikkerhed er yderst tvivlsom.

»Uden Lukasjenkos garantier er faren for hans liv ret høj,« siger han med henvisning til den belarusiske præsident, Aleksandr Lukasjenko.

Netop Lukasjenko bekræftede ifølge nyhedsbureauet Belta tirsdag, at Jevgenij Prigozjin nu befinder sig i Belarus.

Jevgenij Prigozjin forlader her hovedkvarteret for det sydlige militærdistrikt i Rusland den 24. juni. Foto: Alexander Ermochenko/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Jevgenij Prigozjin forlader her hovedkvarteret for det sydlige militærdistrikt i Rusland den 24. juni. Foto: Alexander Ermochenko/Reuters/Ritzau Scanpix

Meldingen kom efter weekendens begivenheder, hvor Wagner-gruppen indledte et kortvarigt oprør i Rusland, hvor Wagner-gruppen og Jevgenij Prigozjin begav satte kurs mod Moskva i det, der blev betegnet som et 'væbnet mytteri'.

På vej mod hovedstaden blev oprøret dog stoppet, da der med hjælp fra Lukasjenko blev indgået en aftale.

Denne aftale indebar, at Prigozjin flytter til Belarus.