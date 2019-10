Den amerikanske præsident, Donald Trump, har bekræftet, at lederen af terrororganisationen IS, Abu Bakr al-Baghdadi, er død.

Den 48-årige leder af IS flygtede fra amerikanske tropper i det nordlige Syrien. Fanget i en tunnel, detonerede han sin egen selvmordsvest. Og på direkte tv søndag morgen sagde Donald Trump:

»Abu Bakr al-Baghdadi tilbragte sine sidste minutter i total frygt. Vores tropper jagtede ham ind i en tunnel. Og han skreg, klynkede og græd hele vejen. Han døde som en hund.«

Takket være Abu Bakr al-Baghdadis død er verden ifølge militæreksperter et sikrere sted at leve. Og ifølge politiske eksperter er Donald Trump af samme årsag et stort skridt tættere på genvalg i 2020.

»Han døde som en hund,« sagde Donald Trump om den 48-årige IS-leder, Abu Bakr al-Baghdadi.

»Det her var helt klart Trumps bedste dag – nogensinde. Han kunne slet ikke holde op med at tale til pressen, som han ellers undgår for enhver pris. Han strålede af selvtillid.«

Sådan siger den amerikanske journalist og radiovært Stephen Henderson til B.T.

Og ifølge CNN's Jake Tapper, der dækkede den direkte tv-tale, har Trump god grund til at glæde sig.

»Uanset hvad vi andre mener om Trumps politik, så kan det her meget vel være dén afgørende faktor, der sikrer Donald Trump sejr ved præsidentvalget om et år,« sagde Tapper efterfølgende.

IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi er død. Den 48-årige IS-leder sprængte sig selv i luften, da amerikanske tropper kom for tæt på.

Ifølge præsidenten landede de amerikanske tropper med ikke færre end otte helikoptere nær grænsen mellem Syrien og Tyrkiet. De fik adgang til IS-lederens gemmested ved at sprænge hul i en mur.

11 børn blev hurtigt ført i sikkerhed af de amerikanske tropper. Men ifølge Trump tvang Abu Bakr al-Baghdadi tre af sine børn med på flugt.

»Han førte de stakkels børn til den visse død. Abu Bakr al-Baghdadi var en kujon. Han var en syg og afsporet mand. Og han døde en voldsom død, som en kujon,« sagde Trump, der sammen med blandt andre vicepræsident Mike Pence og flere amerikanske generaler overværede angrebet via soldaternes uniformskameraer.

»Det var ligesom at se en film. Det var fantastisk,« sagde præsidenten.

Sådan så det syriske landskab ud efter det amerikanske angreb på Abu Bakr al-Baghdadis gemmested.

I sin tv-tale takkede Donald Trump også Rusland, Tyrkiet, Irak og de syriske kurdere for deres hjælp. Men præsidenten lagde ikke skjul på, at det var de amerikanske tropper og hans regering, der havde hovedansvaret og dermed æren for den succesfulde operation.

»Lige siden min indsættelse har jeg spurgt: 'Hvor er al-Baghdadi?'. Jeg vidste, at han var den værste af alle terrorister. Vi havde ham under opsyn i to-tre uger. Han blev ved med at skifte mening og flytte rundt i det nordlige Syrien. Men efter jeg godkendte operationen, gik det hurtigt. Og ikke én eneste amerikansk soldat eller ét eneste amerikansk fartøj led skade,« sagde præsidenten.

Efter militæret i maj 2011 dræbte 9/11-terrorlederen Osama bin Laden i Pakistan, steg daværende præsident Barack Obamas popularitet med næsten 20 procent.

Og selv om Abu Bakr al-Baghdadi som international terrorist ikke var helt så 'berømt' som bin Laden, kan effekten blive den samme for Donald Trumps popularitet.