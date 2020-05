Da alarmklokkerne lød i kinesiske Wuhan i efteråret, var der ikke ret mange, der havde forestillet sig de omfattende konsekvenser, hele verden skulle vise sig at blive ramt af.

Og nu varsler flere eksperter, at coronavirussens udvikling og frygten for en anden bølge muligvis kun er begyndelsen på en global katastrofe.

Det skriver det norske medie Dagbladet.

Ifølge flere førende eksperter på området, vil covid-19-pandemien sandsynligvis blive efterfulgt af et langt mere ødelæggende sygdomsudbrud, hvis ikke man formår at udvikle en vaccine mod den frygtede coronavirus.

Grunden til det skyldes, at der simpelthen er skabt den perfekte storm i forhold til at sprede sygdomme, og opskriften findes blandt andet i nedhugning af regnskoven, et ukontrolleret jordbrug, en stor udvikling af infrastruktur og udnyttelsen af vilde dyrearter.

Og netop den menneskelige aktivitet er da også grunden til, at forskerne i en ny FN-rapport fra det Internationale Naturpanel (IPBES) skriver, at corona-pandemien kan vare helt op til to år.

'Fremtidige pandemier vil sandsynligvis ske mere jævnligt, sprede sig hurtigere, have en større økonomisk konsekvens og tage livet af flere mennesker, hvis vi ikke er ekstremt forsigtige med de valg, vi tager i dag,« står der i rapporten.

Den forklaring er den førende pandemiforsker i Norge Svenn-Erik Mamelund dog ikke helt enig i.

Han forklarer, at ingen af verdens forskere på området bør være overraskede over den situation, vi alle sammen står. Han understreger ligeledes, at globalisering i sig selv ikke er nok til at forklare, at der opstår denne type pandemier. Dem har vi set eksempler på hvert århundrede.

»Det er jo noget, der også er opstået, før man startede med overvågning og informationsdeling,« siger Svenn-Erik Mamelund og tilføjer, at det er tvivlsomt, om vi mennesker vil tage ved lære af den nuværende coronakrise:

»Det vil ske igen. Man kan jo håbe, det fører til visse ændringer, men det, som oftest sker, er, at man glemmer.«

Ifølge den tidligere WHO-chef og tidligere norske statsminister Gro Harlem Brundtland, har hele verden ikke været gode nok til at forberede sig på en pandemi. Flere eksperter peger da også på, at samarbejde på tværs af landegrænser bliver afgørende i fremtiden, hvor lignende pandemier, ifølge dem, bliver en reel trussel.