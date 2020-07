Sattelitbilleder af havisen ved Arktis får eksperter til at slå alarm.

Aldrig har der været mindre havis midt i juli - og udviklingen kan få store konsekvenser for både mennesker og dyr.

Ifølge National Snow and Ice Data Center var der 15. juli 7,51 millioner kvadratkilometer havis ved Arktis. Det er 330.000 kvadratkilometer mindre end i 2011, hvor den hidtil laveste udbredelse på samme dato blev registreret. Det svarer til næsten otte gange Danmarks areal.

»Det er et tydeligt tegn på, at der sker store ændringer ved Arktis, og det er en sørgelig udvikling,« siger professor i glaciologi Per Holmlund til Aftonbladet.

På dette billede ses udbredelsen af havis den 15. juli 2020. Den orange linje viser, hvor meget havis der i gennemsnit var samme dato i perioden 1981 til 2010. Foto: Foto: National Snow and Ice Data Center Vis mere På dette billede ses udbredelsen af havis den 15. juli 2020. Den orange linje viser, hvor meget havis der i gennemsnit var samme dato i perioden 1981 til 2010. Foto: Foto: National Snow and Ice Data Center

Det er bestemt ikke en ny tendens, at omfanget af havisen svinder ind, men Per Holmlund understreger, at udviklingen går langt hurtigere end hidtil antaget.

Og det er dårligt nyt for klimaet - og os mennesker.

»Når isen forsvinder, kommer det mørke hav under isen frem. Havet opfanger mere sollys end isen og det giver yderligere opvarmning,« siger seniorforsker ved center for international klimaforskning i Oslo, Marianne Tronstad Lund til NRK.

Forskere har igennem længere tid advaret mod den accelererende globale opvarmning, og prognoser fra FN-organisationen Verdens Meteorologiorganisation kommer det til at gå hårdest ud over den nordlige halvkugle, skriver Dagbladet.

Arkivfoto. En isbjørn fotograferet ved smeltet havis på den norske ø Svalbard. Foto: KT MILLER Vis mere Arkivfoto. En isbjørn fotograferet ved smeltet havis på den norske ø Svalbard. Foto: KT MILLER

Her forventer organisationen, at temperaturen mange steder vil være 0,8 grader i gennemsnit de næste fem år sammenlignet med perioden 1981-2010.

Det har også konsekvenser for dyrelivet.

Det gælder ikke mindst isbjørnene, hvis leveområder forsvinder, i takt med at havisen svinder ind.