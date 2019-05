Mens mindst halvdelen af et russisk passagerfly stod i lys lue, forlod flere passagerer vraget – med deres håndbagage under armen.

Og det har kostet menneskeliv, påpeger en ekspert, som er rystet over passagerernes ageren.

»Åbenlyst er der tale om endnu en situation, hvor passagerer, der tager deres bagage med i stedet for bare at forlade flyet, tragisk har forårsaget, at folk har mistet livet,« siger lufthavnsskribenten Geoffrey Thomas til det australske medie News.com.au.

Han mener, det er 'ekstremt sandsynligt', at der havde været færre dødsofre end 41, hvis alle passagererne havde fulgt retningslinjerne.

Foto: HANDOUT Vis mere Foto: HANDOUT

En unavngiven kilde fortalte ifølge Reuters til det uafhængige russiske nyhedsbureau Interfax, at 'evakueringen af flyet blev forsinket af nogle passagerer, der insisterede på først at få deres håndbagage'.

Om det har kostet menneskeliv – og i givet fald hvor mange – er det næppe muligt at fastslå, men en dansk ekspert understreger, at hvert eneste sekund tæller under en evakuering som denne.

»Sekunder er afgørende, simpelthen. Det er fuldstændig galimatias, at man render rundt for at sikre sin computer, eller hvad man ellers skulle have med. Det er ganske simpelt vanvittigt. Man kunne snildt have risikeret, at hele flyet var eksploderet. Og at det ikke kun var den bageste del, der brændte,« siger Hans Christian Stigaard til Berlingske.

Han er tidligere trafikchef i Københavns Lufthavn med ansvar for flysikkerheden og arbejder i dag som konsulent i flysikkerhed.

Foto: HO Vis mere Foto: HO

Der var 78 mennesker – inklusive besætningen på fem – om bord på Aerofolt-flyet SU 1492, der skulle fra Moskva til Murmansk, men søndag eftermiddag måtte nødlande efter få minutter i luften.

Flyet brød i brand kort efter landingen, og kun 37 om bord overlevede. Seks er stadig indlagt på intensivafdelingen.

På de sociale medier raser folk over de passagerer, som tog sig tid til at redde deres håndbagage under evakueringen. Det gør især én passager, som efterfølgende brokkede sig over, at han måtte vente på at få sin billet refunderet.

Det russiske medie Russia Today skriver, at evakueringen af flyet tog 55 sekunder.