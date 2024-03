»De er villige til at tage store tab og konsekvenserne af at holde det kørende.«

I mere end to år har de russiske styrker fortsat invasionen af Ukraine, men hvor længe vil det kunne blive ved, som situationen er nu? Det har efterretningstjenesten i nabolandet Litauen et bud på.

Landets militære efterretningstjeneste vurderer, at Rusland har ressourcer nok til at fortsætte krigen i Ukraine i yderligere to år med den nuværende intensitet.

Det fortalte chefen for den militære efterretningstjeneste, Elegijus Paulavicius, forleden ifølge Reuters.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, møder her pressen, efter valgstederne lukkede søndag i Rusland. Foto: Natalia Kolesnikova/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den russiske præsident, Vladimir Putin, møder her pressen, efter valgstederne lukkede søndag i Rusland. Foto: Natalia Kolesnikova/AFP/Ritzau Scanpix

»De ressourcer, som Rusland har i øjeblikket, vil være nok til at fortsætte krigen med den nuværende intensitet i to år,« lød det.

Den vurdering møder opbakning fra en række eksperter og analytikere, skriver VG.

En af dem er Karsten Marrup fra Forsvarsakademiet, som til det norske medie forklarer, at han tror, det kan være rigtigt, at russerne kan fortsætte i to yderligere år på samme måde som nu:

»Det er tydeligt, at russerne er mere eller mindre ligeglade med, hvor store tap de får,« siger han.

Til VG forklarer Geir Hågen Karlsen, der er tidligere oberstløjtnant i det norske forsvar og nu partner i Geelmuyden-Kise, at det ikke er til at sige noget med sikkerhed om, hvor længe russerne kan holde stand.

»Det betyder ikke, at jeg er uenig (i vurderingen, red.) Der er ingen tvivl om, at Rusland er så stort og har evnen til at mobilisere så store ressourcer. Det er en autoritær stat, som ikke har nogen juridiske eller moralske begrænsninger, og de er villige til at tage store tab og konsekvenserne af at holde det kørende,« lyder det fra ham med henvisning til de flere hundredtusinder russere, som anslås enten er døde eller er blevet såret i krigen.

Søndag stod det efter et omstridt præsidentvalg klart, at Vladimir Putin fortsætter med at stå i spidsen for Rusland de næste seks år – og dermed også i spidsen for den fortsatte krig i Ukraine.