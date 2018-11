Flere søfolk er sårede, efter Rusland søndag åbnede ild mod tre skibe fra den ukrainske flåde.

Dermed er konflikten mellem de to lande endnu en gang opblusset, og det er ifølge eksperter særdeles bekymrende.

Det russiske angreb fandt sted ud for halvøen Krims kyster, og det er netop den halvø, der har dannet rammen om Rusland og Ukraines konflikt siden 2014.

Og ifølge Karsten Fledelius, Rusland-ekspert og lektor emiritus ved Københavns Universitet, skal der ikke tages let på nyheden om det russiske angreb.

»Jeg synes, at situationen er meget bekymrende, og at den skal under kontrol. Jeg håber så sandelig ikke, at konflikten eskalerer,« siger Karsten Fledelius.

Krim-konflikten har nemlig vist en endnu grimmere og mere blodig side af sig selv tidligere.

Mellem 2014 og 2017 er over 10.000 mennesker døde i konflikten, og især i 2014 blev der udkæmpet særdeles blodige slag i den ukrainske hovedstad, Kiev.

»Der er bestemt ikke brug for sådan et russisk angreb nu. Der har været nok skyderier, og det kan kun forværre situationen, hvis den bliver mere militær og voldelig,« siger Karsten Fledelius.

Begge lande har anmodet om at få striden behandlet i FN's Sikkerhedsråd, da de ikke er enige om detaljerne forud for angrebet.

Den russiske efterretningstjeneste oplyser ifølge russiske nyhedsbureaer, at de tre ukrainske både, der blev angrebet, ignorerede advarsler om at stoppe, og at man derfor blev nødt til at reagere med et angreb. Ifølge russerne er der i øvrigt også kun tre sårede ukrainske søfolk.

Modsat mener ukrainerne, at de intet gjorde forkert, og at Rusland var militært aggressive. Ukrainerne beretter desuden om seks sårede.

Og netop de modstridende beskyldninger finder den mangeårige Ruslands-kender og tidligere udlandsredaktør på Berlingske, Anna Libak, bekymrende.

»Jeg kan allerede nu se, at den historie er ved at blive spundet til, at Ukraines præsident vil indføre krigsretstilstand for at udsætte præsidentvalget. Derfor synes jeg, at man skal holde fast i, hvem der skød på hvem. Der ligger en video, der dokumenterer det,« siger hun og fortsætter:

»Har Ukraine har ret til at tilgå sine havnebyer? Ja, det har det. Blev ukrainske fartøjer beskudt? Ja. Er det i strid med internationale konventioner, der regulerer skibstrafikken? Ja, det er det. Det er strid med FNs havsretskonvention og i strid med Montreux-konventionen om passage af stræder fra 1936.«

Men hvad ligger så til grund for det umiddelbart uprovokerede angreb fra Putins land?

Ifølge Anna Libak handler det om, at russerne udadtil vil vise omverdenen og Ukraine, hvem der bestemmer.

»Det er en måde for Rusland at stadfæste på, at det er Rusland, der kontrollerer, hvem der kommer ind i Det Azovske Hav. Russerne ønsker, at Azov-havet bliver betragtet som deres indre farvand. Det er meget sandsynligt, at man slet ikke vil acceptere ukrainske orlogsfartøjer fremover og i stedet vil forsinke handelsskibe til og fra Ukraine for at skade den ukrainske økonomi.«

Landene har en bilateral aftale, der giver begge ret til at bruge Det Azovske Hav. Men siden den russiske annektering af Krim-halvøen har begge lande flere gange klaget over chikane af skibstrafikken fra modpartens side.