»Jeg tror, ​​at Putin er i en knibe.«

Spørger man to eksperter, så er alt måske ikke helt, som det umiddelbart ser ud til, når det kommer til den taktik, som den russiske præsident, Vladimir Putin, har lagt for dagen.

Udadtil forsøger Putin tilsyneladende at sejre i Ukraine 'gennem en anstrengende udmattelseskrig', hvor han vil holde ud længere end sine modstandere.

Men ifølge CIA-veteran Douglas London, der arbejdede i efterretningstjenesten i mere end tre årtier, er det ikke helt sikkert, det forholder sig sådan bag facaden:

den 25. marts.

»Måske er alt ikke, som det ser ud til. Hvis jeg lærte noget fra årtier som russisktalende operationsofficer hos Central Intelligence Agency, der arbejdede mod Kremls efterretningstjenester, var det at være på vagt over for alt, hvad de viser dig,« skriver han i en analyse for The Wall Street Journal:

»Dette forekommer mig at være en for bekvem fortælling for Moskva og en fortælling, der modsiges af fakta.«

I stedet vurderer han, at Putin i virkeligheden slet ikke ønsker en lang udmattelseskrig, da Moskva ikke er forberedt på det.

Den russiske præsident ønsker i stedet, at verden skal tro, at han er forberedt på det. Alt sammen for at fremstille sig selv og Rusland som 'stærkere, end de er', og for at afskrække, skriver Douglas London.

Til Dagbladet fortæller Rusland-eksperten Jakub M. Godzimirski, der har arbejdet med russisk udenrigs- og sikkerhedspolitik i over 20 år i NUPI (Norsk Udenrigspolitisk Institut), er der er tale om en form for vildledning, som russerne kalder for 'Maskirovka'.

Det er ifølge eksperten en helt grundlæggende del af den russiske militærstrategi, hvor man forsøger at vildlede modstanderen for at få ham til at tro, at man gør én ting, mens man i virkeligheden har andre planer.

Samtidig er det ifølge Godzimirski også kritisk for Putin at fremstå som en kompetent leder:

»Det er derfor, regimet prøver at fremstille denne krig som en slags overlevelseskrig for Rusland – og målet er at mobilisere opbakning rundt om regimet. For store tab kan undergrave tilliden til Putin som en dygtig leder, som har været kernen til hans legitimitet gennem de seneste 22 år,« siger han til Dagbladet.

Men det kan samtidig også have sat Putin i en vanskelig situation, forklarer Rusland-eksperten.

For det kan blive svært at opretholde 'Maskirovka'-strategien i fremtiden:

»Jeg tror, ​​at Putin er i en knibe. Det er vigtigt for ham at vinde denne krig, men samtidig er det måske ved at gå op for ham, at de mål, han har forsøgt at opnå, er uden for hans rækkevidde. Det ser ikke ud til, at han kan vinde denne krig uden yderligere mobilisering af menneskelige og økonomiske ressourcer,« siger Godzimirski.