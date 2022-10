Lyt til artiklen

»Putins strategi nu er at overleve!«

Selvom det – formentlig – næppe er gået, som Vladimir Putin ønskede, da han sendte sine tropper ind i nabolandet, er der ikke nogen foreløbige tegn på, at der er optræk til, at han vil forsvinde.

Måske snarere tværtimod.

Sådan lyder vurderingen fra flere eksperter til det norske medie VG.

Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV

»Putins strategi nu er at overleve! Først og fremmest selv, og for det andet hans regime. Men det betyder ikke, at han vil indrømme fejl eller give efter. 'Alt går efter planen', men det er uklart hvilken plan,« forklarer Joakim Paasikivi, der er lærer på den svenske Försvarshögskolan, og henviser til meldingerne, der ofte kommer fra Kreml om, at tingene går som planlagt.

Samtidig forklarer Karen-Anna Eggen, der er forsker ved Institut for Forsvarsstudier, at hun ikke ville satse sin opsparing på, at den russiske præsident forsvinder foreløbig, mens krigsforsker Ilmari Käihkö fra Aleksanteri-instituttet i Finland vurderer, at Putin har et træk i baghånden:

»Putin håber på at trække krigen ud, så han kan få de nye styrker på plads – og at de får vendt det for ham. Men indtil da vil vi opleve endnu mere terror mod den ukrainske befolkning. Der er ingen tegn på, at Putin vil give op, selvom det ser dårligt ud for ham nu,« siger han til VG.

Krigsforskeren forklarer videre, at de omkring 300.000 mænd, som Rusland går efter at få mobiliseret, er en 'enorm mængde' – men der kommer også til at gå tid, før de er klar.

Han spår, at det nok først er til vinter eller til foråret, at de nye enheder vil kunne blive 'kastet' ind i krigen for at vende udviklingen.

B.T. følger løbende udviklingen i Ukraine i vores liveblog