De bliver beskrevet som to 'farlige' mænd, som også er to 'desperate' mænd.

Men én af dem står muligvis til at få lidt mere ud af deres møde end den anden – og det kan også skabe grobund for en vis bekymring.

Sådan lyder det fra en række eksperter til VG, når de skal sætte ord på mødet mellem den russiske præsident, Vladimir Putin, og den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.

Sidstnævnte er lige nu på tur i Rusland i sit pansrede privattog, og det onsdag mødes han med Putin på den østligste af Ruslands to primære rumaffyringsstationer, Kosmodrom Vostotsjnyj.

Her ses Vladimir Putin og Kim Jong-un mødes onsdag. Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Vladimir Putin og Kim Jong-un mødes onsdag. Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge en række eksperter vil mødet mellem de to for Putin handle om at forsøge at skaffe ammunition og våben til krigen i Ukraine.

For Nordkorea er det lidt mindre sikkert, hvad man potentielt vil have i bytte.

Og det kan give en vis bekymring, forklarer Henrik Stålhane Hiim, der er leder af Center for International Sikkerhed ved Institut for Forsvarsstudier, til VG:

»Vi hører, at Nordkorea kan forsyne Rusland med våben og ammunition til brug. Spørgsmålet er, hvad Rusland kan give Nordkorea. Det ved vi mindre om. Men frygten er – jeg ved ikke hvor velbegrundet – at Rusland vil overføre for eksempel teknologi, der kan bruges i Nordkoreas atomvåbenprogram,« siger han.

Her ses et billede fra Vladimir Putin og Kim Jong-uns møde i april 2019. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et billede fra Vladimir Putin og Kim Jong-uns møde i april 2019. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Videre forklarer Henrik Stålhane Hiim, at Nordkorea allerede har formået at udvikle avancerede missiler, men at det vil være 'nyttigt' at få yderligere støtte fra Rusland, som besidder avanceret teknologi.

Det er dog ikke sikkert, at Rusland er villig til at overføre det mest avancerede udstyr til Nordkorea, slår eksperten fast til VG.

Til samme medie forklarer Karen-Anna Eggen, der er Rusland-ekspert ved Institut for Forsvarsstudier, at det rent PR-mæssigt nok vil være Kim Jong-un, der får mest ud af et møde mellem de to.

»På den ene side giver det en mulighed for at vise omverdenen, at Nordkorea ikke er helt isoleret og har støtter. På den anden side vil Nordkorea sandsynligvis få nogle indrømmelser til gengæld for at hjælpe Rusland. Jeg ved ikke, hvor lukrativt det vil være, men det kunne være teknologi, de har brug for til deres missil- og atomvåbenprogram. I så fald vil det gavne dem,« siger hun.

Kim Jong-un ses her forlade Pyongyang i Nordkorea den 10. september. Foto: KCNA/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Kim Jong-un ses her forlade Pyongyang i Nordkorea den 10. september. Foto: KCNA/Reuters/Ritzau Scanpix

Turen til Rusland er Kim Jong-uns første i næsten fire år, skriver det nordkoreanske statslige nyhedsbureau KCNA ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er desuden hans første udenlandsbesøg, siden coronapandemien tog sit greb i verden og fik en lang række lande til at lukke deres grænser.