Det er blot nogle uger siden, at Vladimir Putin offentliggjorde, at han til næste år vil søge genvalg som russisk præsident.

Det er samtidig et valg, der er 'vigtigt' for ham. Af flere årsager.

Det vurderer to eksperter over for det norske medie VG.

Den ene af de to er professor Jardar Østbø fra Institut For Forsvarsstudier.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, ses her i sit kontor i Moskva den 27. december. Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix

»Det vil vise, at han er en legitim præsident. Det vil alle statsoverhoveder gerne have. Og så kan de få et billigt point ...« siger han til VG.

Med det henviser han til, at man i nabolandet Ukraine formentlig ikke afholder det præsidentvalg, som ellers står til afholdelse i maj, på grund af krigen i landet.

Tilbage i november forklarede landets præsident, Volodymyr Zelenskyj, at han ikke mente, det var det rette tidspunkt at afholde valg:

»Vi må beslutte os for, at tiden nu er til forsvar, krigens tid, på hvilken skæbnen for staten og folket hviler,« sagde han dengang i sin daglige videotale.

Den fremtrædende russiske undersøgende journalist Jelena Milasjina, der er arbejder på avisen Novaja Gazeta, erklærer sig enig i Jardar Østbøs udlægning af, at valget er vigtigt for Putin:

»Det er så vigtigt for Putin at blive valgt, fordi han mener, at det viser, at det russiske folk kan lide ham – hvilket selvfølgelig er mærkeligt, da der ikke er frie valg. Jeg vil knapt nok kalde det et valg,« siger hun til VG – med henvisning til beskyldninger om stemmefusk, manipulation og undertrykkelse ved tidligere russiske valg:

»Men for Putin er det vigtigt, ikke mindst efter de store protester i 2011 og 2012 mod parlamentsvalget dengang. Nu bliver der formentlig ingen protester, og Putin vil føle sig lovligt valgt af det russiske folk.«

Den 71-årige præsident har været ved magten i Rusland som enten præsident eller premierminister siden 1999.

Han genopstiller for en periode på endnu seks år.

Valget er på forhånd spået til at blive en ensidig affære, da blandt andet langt størstedelen af Ruslands førende oppositionspolitikere enten er i fængsel eller flygtet til udlandet.

Præsidentvalget i Rusland er fastsat til 17. marts 2024.