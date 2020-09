Aldrig før har det været så voldsomt.

De skov- og naturbrande, som i disse dage hærger enorme områder i det vestlige USA, har aldrig været mere omfangsrige, end de er netop i år. Men det kan vise sig at være toppen af et kolossalt isbjerg.

Billederne fra Californien, Washington og Oregon er gået verden rundt. Store brande har badet hele byer i et dommedagslignende rødt lys. Ved højlys dag.

I skrivende stund kæmper tusindvis af amerikanske brandfolk mod de brande, som allerede er historiske.

Således har flammerne ædt sig gennem 3,1 million hektar land i Californien alene. Det svarer til omtrent tre procent af hele delstatens areal.

Den tidligere rekord lød på 1,7 millioner hektar, som blev fortæret af ild i 2018.

Og vi kan forvente endnu flere rekorder de kommende år og årtier. Det skriver et par forskere i en klumme i avisen LA Times.

Der er ikke just tale om glædesfuld læsning.

Det vestlige USA er hårdt ramt af brande. På satellitbilleder kan man se, hvordan flere af brandene er så enorme, at de trækker store skyer efter sig.

Det er dystert.

Helt konkret er brandene i det vestlige USA forårsaget af de klimaforandringer, som vi oplever i disse år, lyder deres konklusion.

'Ganske tragisk er tragedierne i år ikke det værste, vi kan forvente. Faktisk vil hedebølgerne og brandene som dem, vi ser i Californien, Oregon og Washington, blive værre, så længe menneskeheden afbrænder fossile brændstoffer,' lyder det.

Afsenderne bag den dystre tekst er klimaforskeren Peter Kalmus og brand-ekspert Natasha Stavros.

Rød himmel over Salem, Oregon.

For mange millioner på den amerikanske vestkyst er de voldsomme brande ikke bare noget, de læser om i medierne. Mange af dem lever direkte med dem til hverdag.

Det gælder også flere danskere bosat i Californien.

Blandt dem er den danske designer Louise Eschelman, som i mere end 14 dage nærmest har været omringet af brande, der har farvet himlen i en orange farve i det nordlige Californien, hvor hun bor.

»Røgen blokerede solen totalt. Det lignede noget fra en film og var helt surrealistisk. Nærmest, som om det var dommedag,« har Louise Eschelman tidligere fortalt til B.T.

Det var synet af denne himmel, Louise Eschelman og hendes familie vågnede op til.

Også det danske ægtepar Gudrun og Kristoffer Kosloff har flammerne helt tæt inde på livet. De er af myndighederne blevet bedt om at være klar til at blive evakueret, hvis flammerne kommer endnu tættere på deres hjem nord for Los Angeles.

»Lige nu er branden lidt over 10 kilometer væk, men når man ser, hvad der foregår i Nordcalifornien, og hvordan hele nabolag er brændt ned, er det klart, det er altså stærke kræfter, der er på spil,« siger Kristoffer Kosloff til B.T.

De to eksperter på området forklarer desuden, at det ikke kun er i det vestlige USA, man vil se mere til ekstremt vejr og brande i fremtiden.

'Lignende forandringer sker over hele verden, og resultaterne af klimaforandringer er, naturligvis, ikke udelukkende inferno af varme og ild. Orkaner, oversvømmelser, lynstorme og snestorme bliver alle værre, og de vil fortsætte med at blive værre,' skriver de.

Sådan ser de voldsomme brande ud set fra en satellit.

Og de er ikke alene.

Den formentlig mest kendte klimaforkæmper af dem alle, Greta Thunberg, gik i sidste uge på Twitter for at kommentere de voldsomme brande i USA.

Det var med en voldsom opsang om, at klimaforandringer skal fylde alt.

'At rapportere er ikke nok. At kæde begivenhederne sammen er ikke nok. At nævne forbindelsen til klimakrisen er ikke nok (selv om det ville hjælpe). Hvis vi skal have en lille chance, så skal det være vores hovedfokus. Det skal dominere nyhederne. Hele tiden,' skrev Thunberg med blandt andet et billede af en verden i flammer.