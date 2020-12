Der ser ud til, at coronavirussens skæbne kan være at blive 'endemisk'.

Sådan lyder advarslen fra eksperter fra Verdenssundhedsorganisationen WHO, og dermed kan der tilføjes endnu et ord til året, der i forvejen har slået ord som 'epidemi' og 'pandemi' fast i bevidstheden hos store dele af befolkningen.

Det skriver The Guardian.

Men hvad betyder det så, hvis den nye coronavirus bliver endemisk?

Det betyder, at spredningen af virussen til sidst muligvis vil ligge stabilt på et konstant niveau, hvor den vedbliver med at være til stede i samfundet – muligvis på et lavt niveau – men altså ikke er udryddet.

Heller ikke selvom vi får vaccinerne.

Bag advarslen står den britiske professor David Heymann, der er formand for WHO's strategiske og tekniske rådgivningsgruppe for smittefarer:

»Det ser ud til, at skæbnen for SARS-CoV-2 (som er det formelle navn for covid-19, red.) er at blive endemisk, ligesom de fire andre coronavirusser, og at den vil forsætte med at mutere, efterhånden som den reproduceres i menneskelige celler,« forklarer han ifølge The Guardian og tilføjer:

»Heldigvis har vi redskaber til at redde liv, og i kombination med et godt helbred i befolkningen vil det give os mulighed for at lære at leve med covid-19.«

Han slår dog fast, at virussens 'endelige skæbne ikke er kendt endnu'.

Også chefen for WHO's program for nødsituationer, Mark Ryan, spår, at virussen kan ende med at blive endemisk, hvor den fortsat kan være en trussel, men 'på et lavt niveau i forhold til et effektivt, globalt vaccinationsprogram':

Videre forklarer han ifølge The Guardian, at man endnu ikke ved, hvordan vaccinen kommer til at slå igennem, og hvor tæt man kan komme på at få alle dækket med den, så man får muligheden for at kunne udrydde virussen:

»Eksistensen af en vaccine, selv med en høj virkning, er ikke en garanti for at fjerne eller udrydde en smittefarlig sygdom. Det er en meget høj barre for os at skulle over,« siger Mark Ryan og tilføjer, at det oprindelige mål med vaccinerne er at redde liv og beskytte de sårbare:

»Og derefter vil vi se på muligheden for at sigte mod månen og potentielt kunne fjerne eller udrydde denne virus.«