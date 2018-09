Den globale vækst vil fortsætte resten af 2018 og næste år med, men 2020 kan byde på den næste store finanskrise.

Sådan lyder dommen fra en række eksperter, som dog er uenige om, hvor alvorlig den bliver.

Topøkonom Nouriel Roubini forudså krisen i 2007, et år inden den skete. Nu slår han endnu engang alarm i en leder i Financial Times mandag.

Han beskylder blandt andet den amerikanske præsident, Donald Trump, for at gøre ondt værre.

Trump har indført en skattereform, som betyder gennemgribende ændringer for virksomhedsskatterne.

USA’s økonomi kører på fuld kraft i forvejen, og den har ikke brug for den saltvandsindsprøjtning, som Trump giver den, lyder det fra blandt andet Den Internationale Valutafond.

Trump tærer altså på et lager for at give økonomien noget, den ikke har brug for, og som kan fungere som fedtlag, hvis krisen skulle ramme og afværge de værste stød.

Selvom det måske kan lyde godt, at Trump giver økonomien et yderligere skub, så er det det ikke. Nøglen til en god økonomi er nemlig at ligge lige i midten, forklarer Nouriel Roubini.

Seniorøkonom Dean Baker sagde i et interview med salon.com i august i år, at han mest bekymrer sig om, hvordan centralbankerne vil reagere, hvis væksten begynder at gå langsommere, og derfor hæver renten mere end godt er.

Økonomiprofessor Steve Keen er enig – han frygter, at Den Amerikanske Centralbank vil reagere alt for voldsomt, når dampen går af økonomien. En overreaktion, som vil gøre recessionen værre. Det sagde han i samme interview som Dean Baker.

TV 2 har talt med en dansk økonom, Ulrik Bie, som er uenig i Nouriel Roubinis mellemregninger.

Han anerkender, at prisstigninger som følge af Trumps politik vil komme til at gøre ondt på middel- og underklasseamerikankere.

Men han tror ikke, at den amerikanske centalbank vil sætte renten op, sådan som de andre økonomer forudser, men at de derimod vil sætte den ned.