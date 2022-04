Hvis du i de seneste par år har skullet anskaffe dig elektronik, møbler, en bil eller andet, er du højst sandsynlig blevet mødt af præcis den samme besværlighed.

At der er ufattelig lang leveringstid, og det er svært at få fat på produkterne. Forventningen har for mange været, at det hele nok skulle blive godt igen på den anden side af covid-19.

Men ifølge eksperter ser det ikke ud til at være tilfældet. Tværtimod vurderer eksperterne, at forsyningskrisen bliver meget værre endnu. Det skriver CNN.

»Vi kiggede på 2023 som året, hvor tingene ville komme tilbage til normalen,« siger konsulent i Bain & Company, Joe Terino til mediet.

Men så kom Ruslands invasion af Ukraine.

»Nu er det svært at sige, hvornår det kommer til at slutte, fordi vi ved ikke, hvor lang tid, det vil stå på, og hvor vidt det vil række,« siger han.

Særligt på ét punkt har invasionen af Ukraine påvirket den globale forsyningskrise.

Fordi mikrochips er en stor mangelvare rundt omkring i verden. Og godt nok producerer Ukraine ikke mikrochips, men nationen har alligevel en stor rolle i produktionen.

Det skyldes, at Ukraine er verdens førende nation inden for at indvinde stoffet neon, som bruges til at lave dele af disse mikrochips.

Men det er ikke den eneste hændelse, som ifølge eksperterne, spiller en stor rolle i forsyningskrisen. Den nuværende situation i Kina har også stor indflydelse. Det fortæller Erik Bruce, der er Nordeas chefanalytiker, til Norske Børsen.

»Der er varierende signaler, men det virker som Kina forsøger at videreføre nulsmitte-strategien. De har lukket ned i Shanghai og flere større byer. Det vil kunne forstærke forsyningsproblemerne, vi har,« siger han til mediet.