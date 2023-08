Det ukrainske militær bruger en helt forkert strategi i krigen mod Rusland.

Sådan lyder den opsigtsvækkende udmelding fra en række eksperter i The New York Times.

Til mediet udtaler 10 amerikanske regeringskilder og militæreksperter sig med betingelse om anonymitet.

Og den ukrainske modoffensiv halter gevaldigt.

Ifølge flere eksperter koncentrerer ukrainerne sig alt for meget om den østlige front ved blandt andet Bakhmut, mens de burde have mere fokus på den sydlige del af landet. Foto: Libkos/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Ifølge flere eksperter koncentrerer ukrainerne sig alt for meget om den østlige front ved blandt andet Bakhmut, mens de burde have mere fokus på den sydlige del af landet. Foto: Libkos/AP/Ritzau Scanpix

Ifølge eksperterne skyldes det blandt andet, at den ukrainske hær anvender sine soldater forkert.

Kritikken går blandt andet på, at ukrainerne koncentrerer sig for meget om byer som Bakhmut i den østlige del af landet. Den fuldstændig smadrede by har fået en enorm symbolværdi, da præsident Zelenskyj ofte har udtrykt ønske om at forsvare den.

For eksperterne vil det dog være vigtige at fokusere på den sydlige del af Ukraine, så man kan afskære de russiske forsyningslinjer.

Byerne Melitopol og Berdjansk har en meget større strategisk betydning end Bakhmut.

Målet skal være at afskære de russiske forsyningslinjer i det sydlige Ukraine ved at kappe den såkaldte landbro mellem Rusland og russiskbesatte Krim over.

Det vil givetvis komme til at koste flere soldater livet og meget mere materiel vil blive ødelagt, men ifølge eksperterne, skal ukrainerne have styr på fronten mod syd.

Lige nu har Ukraine fordelt tropperne omtrent ligeligt mellem øst og syd, men den strategi bør altså ændres.

Den amerikanske general Mark A. Milney har tidligere opfordret ukrainerne til at fokusere på én hovedfront i stedet for at sprede tropperne for meget ud.

Præsident Biden har forbudt amerikanske generaler at sætte deres fødder på ukrainsk jord af sikkerhedsmæssige årsager, så de kan ikke direkte hjælpe med taktikken

Amerikanske embedsmænd siger dog til The New York Times, at der er indikationer på, at Ukraine er begyndt at flytte nogle af de mere erfarne styrker fra øst til syd.

De ukrainske ledere har tidligere forsvaret deres strategi og fordeling af styrker og pointeret, at de kæmper effektivt i både øst og syd.

Det store antal tropper er en nødvendighed for at presse Bakhmut og for at forsvare sig mod russiske angreb i landets nordøstlige del, siger de.

Ukrainske befalingsmænd konkurrerer om ressourcer og har deres egne ideer om, hvordan de kan lykkedes med en mere effektiv modoffensiv.