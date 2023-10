Den japanske centralbank foretog justeringen i nat.

Og selvom det skete på den anden side af kloden, kan det meget vel få negativ indflydelse på de danske renter.

Sådan vurderer flere økonomiske eksperter over for Finans.dk.

»Det kan på lidt længere sigt betyde højere renter i resten af verden. Også på de danske realkreditlån,« siger Bjørn Tangaa Sillemann, chefanalytiker i Danske Bank, i en kommentar.

Bank of Japan valgte således i nat at kalde det, der tidligere var et loft på en procent for tiårige statsobligationer, for et 'referencepunkt'.

Det vil sige, at renten gerne må overskride satsen.

Som B.T.s søstermedie Euroinvestor også skriver:

'Det indikerer, at banken øger fleksibiliteten og vil tillade den lange rente at stige til et lidt højere niveau. Det markerer et skifte fra et tidligere løfter om daglige obligationsopkøb, hvis den tiårige rente når en procent.'

Og de løsere retningningslinjer – og potentielt set endnu løsere rammer i fremtiden – kan altså give efterdønninger i hele verden.

Som Mikael Olai Milhøj, der er chefstrateg i Sterna Capital Partners, forklarer til Finans.dk i en kommentar, kan det få de mange japanske investorer til i stedet at gå efter de store gevinster på hjemmemarkedet i stedet for på den globale scene.

Det kan alle altså presse renterne op uden for Japan.