Maddie blev bortført af menneskehandlere og er stadig i live.

Sådan lyder en af de opsigtsvækkende teorier i en ny Netflix-dokumentar om den forsvundne britiske pige Madeleine McCann.

Selv her mere end 12 år efter, den dengang treårige Maddie forsvandt sporløst fra sine forældres ferielejlighed på den portugisiske Algarve-kyst, er eksperter overbevist om, at mysteriet om hendes skæbne vil blive løst.

I de forgangne 12 år er der brugt millioner af kroner og endnu flere arbejdstimer hos politiet og diverse privatdetektiver på at opklare, hvem der tog den blonde pige med de grønne øjne den skæbnesvangre aften i maj 2007, og hvor hun er i dag.

Alligevel er den fremtrædende politiefterforsker Jim Camble sikker på, at gåden om Madeleine McCann bliver løst i hans levetid.

Det siger han - ifølge flere britiske medier - i en ny dokumentar på Netflix, som bliver offentliggjort denne uge.

»Der kan knyttes stort håb til de teknologiske fremskridt. År efter år bliver dna-analyserne bedre. År efter år bliver andre teknikker, inklusive ansigtsgenkendelse, bedre,« forklarer han i dokumentaren og tilføjer:

»Og efterhånden, som vi benytter den teknologi til at gennemgå og efterse det, vi fandt i fortiden, så er det meget sandsynligt, at noget, som vi allerede ved, vil fremstå i et andet lys.«

Hotellet Luz Oceans Club - Garden Club i Praia da Luz på den portugisiske Algarve-kyst, hvor Madeleine McCann blev bortført. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA

Dokumentaren 'The Disappearance of Madeleine McCann' har været to år undervejs, og i programmet optræder 40 eksperter og nøglefigurer.

Flere af dem hævder, at det var menneskehandlere, der bortførte den lille pige fra resortet i Praia a Luz i maj 2007 og bragte hende til et andet land. De peger på, at hun som en britisk pige fra middelklassen havde stor værdi og kunne indbringe mange penge.

Derfor tror de også, at hun stadig er i live.

Sagen om Madeleine McCann blev omtalt i medier over hele verden. Sagen vakte ekstra opsigt, fordi Maddie blev bortført, mens hendes forældre spiste aftensmad på en nærliggende restaurant. Treårige Madeleine lå sammen med sine to mindre søskende i lejligheden og sov.