Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Alle detaljer og bevægelser under mødet mellem Vladimir Putin og Xi Jinping bliver for tiden gransket og studeret nøje.

For kan de mon give et indblik i forholdet mellem to af verdens mest magtfulde, men hemmelighedsfulde ledere? Ja, mener kropssprogseksperter – som især har noteret sig én detalje.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Da de to præsidenter mandag mødtes i Moskva, efter Xi Jinping var landet for at indlede sit tre dage lange statsbesøg i Rusland, gav de hinanden hånden, mens de smilede til kameraerne.

Her ses et billede fra mandagens møde mellem Xi Jinping og Vladimir Putin. Foto: SERGEI KARPUKHIN Vis mere Her ses et billede fra mandagens møde mellem Xi Jinping og Vladimir Putin. Foto: SERGEI KARPUKHIN

Men kropssprogseksperten Karen Leong, der er administrerende direktør for Influence Solutions med hovedkontor i Singapore, lagde mærke til en særlig detalje.

En detalje, der kun varede i brøkdelen af et sekund.

»Man kan se, når det kommer til håndtrykket, at begge mænd går frem mod hinanden. Men læg mærke til, hvordan præsident Xi tager teten og rækker armen ud et mikrosekund før Putin. Det viser, at selvom det er ham, der besøger Moskva, så er det ham, der går forrest i dette forhold,« vurderer Leong.

Til Reuters fortæller også australske Louise Mahler, der er en kropssprogs- og lederadfærdsekspert med base i Melbourne, at hun har en lignende holdning.

Hun bemærkede derudover også, at Xi lagde sin hånd oven på Putins. Det er ifølge hende noget, der også kan indikere et udtryk for dominans i udvekslingen.

Karen Leong vurderer også, at de to præsidenter – i hvert fald på overfladen – er komfortable med hinanden og ser ud som 'to nære venner, som står ved siden af hinanden' – men ifølge begge kropssprogseksperter er der også detaljer, der antydede en underliggende uro hos begge præsidenter.

For eksempel henviser Louise Mahler til, at Putin sad mere sammenbøjet, hans ben spjættede en smule, han knyttede sin hånd og kiggede ned i gulvet.

Begge eksperter er også enige om, at Xi virkede mere 'afklaret og selvsikker', men der var dog også et tegn på uro hos ham:

De to præsidenter havde efterfølgende en kort snak foran pressen. Foto: SERGEI KARPUKHIN Vis mere De to præsidenter havde efterfølgende en kort snak foran pressen. Foto: SERGEI KARPUKHIN

»Den Xi, vi ser, er den meget sammensatte, kontrollerede, bevidste statsmand. Så han er den typiske Xi, hvilket også viser, at han forstår, at han spiller en mere fremtrædende rolle. Han forstår, at Rusland faktisk har mere brug for Kina, end Kina har brug for Rusland, og dette er en mulighed for at være i stand til at maksimere forholdet,« siger Karen Leong til Reuters:

»Men der er også tegn på stress, der kommer til udtryk på den måde, han blinker,« siger hun med henvisning til den kinesiske præsidents blinke-hastighed, som hun også betegner for et 'tørt øje-syndrom'.

Hun vurderer derudover også, at Xi Jinping 'har en masse gravitas' – en masse 'tyngde':

»Han ser på Putin som en storebror ville se på en yngre partner,« siger Leong.

Putin er dog et år ældre end Xi Jinping og har siddet på magten mere end dobbelt så længe.

Xis besøg i Moskva afsluttes onsdag.

Det er den kinesiske præsidents første i Rusland, siden de russiske styrker invaderede Ukraine i februar sidste år. Det er også Xis første udlandstur, siden han for nylig sikrede sig en tredje præsidentperiode.

Forholdet mellem Xi og Putin følges tæt på grund af krigen i Ukraine.

Mens størstedelen af verdens mest magtfulde lande har fordømt den russiske invasion af Ukraine, har Kina været mere tilbageholdende.