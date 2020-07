Donald Trump har ikke umiddelbart planer om at forlade Det Hvide Hus - uanset, om han vinder eller taber ved valget 3. november.

Sådan hørte mange budskabet i præsidentens nye chokerende interview med tv-stationen Fox News.

Og nu spørger de amerikanske vismænd hinanden:

»Kan han det?«

»Donald Trump har allerede gjort ting, som ingen andre troede muligt. Derfor bør vi være forberedt på hvad som helst.«

Sådan siger den forhenværende republikanske leder Michael Steele i et helt nyt interview med tv-kanalen MSNBC.

I en endeløs række af tweets har Donald Trump i de seneste dage allerede stemplet det kommende præsidentvalg som 'det mest korrupte nogensinde'.

Samtlige amerikanske meningsmålinger viser en markant føring til den demokratiske kandidat, Joe Biden.

Disse undersøgelser afskriver Trump som 'fake news'. Men samtidig langer den 74-årige leder ud efter de mange brevstemmer, der som et resultat af coronakrisen kommer til at dominere præsidentvalget.

»Brevstemmer er utroværdige. Brevstemmer fører automatisk til valg-snyd. Resultatet kan meget vel blive ugyldigt.«

Sådan lyder en del af præsidentens twitter-argumentation for at sætte spørgsmålstegn ved valgtresultatet.

Én ting både demokrater, republikanere og præsidenten selv kan blive enige om er, at det kommende præsidentvalgt bliver ulig noget andet valg i amerikansk historie.

Donald Trump - nu med maske. Foto: ALEX EDELMAN - AFP Vis mere Donald Trump - nu med maske. Foto: ALEX EDELMAN - AFP

På grund af den stadig voksende Covid-19-kriser i USA, vil flere amerikanere afgive deres stemme 'long distance', enten via computer eller brevstemmer.

Og stemmedagen kan ifølge de fleste politiske iagttagere meget vel blive til en 'stemmeuge' ... eller måske to.

»Det vil tage meget længere tid at optælle stemmerne. Og hvis de to kandidater kommer til at ligge tæt på hinanden, og én eller flere stater skal gen-optælle deres stemmer, så kan det komme til at længere tid end normalt.«

Sådan siger Larry Diamond, der er leder i det konservative Hoover Institute, i et interview med CNN.

I sit interview med Fox News' garvede journalist Chris Wallace, sagde Donald Trump blandt andet om valgresultatet til november:

»For det første taber jeg ikke, for disse meningsmålinger er falske. Og med hensyn til resultatet, vil jeg se tiden an. Jeg siger ikke bare ja. Jeg siger ikke bare nej, og det gjorde jeg heller ikke sidste gang.«

Før valget i 2016 sagde Donald Trump, der i 2018 selv afgav sin stemme til midtvejsvalget via brev, noget tilsvarende.

Således såede kandidaten Trump først tvivl om det amerikanske valgmandssystem, som han angiveligt frygtede ville 'give' sejren til Hillary Clinton.

Resultatet viste sig at være det stik modsatte.

Således vandt Hillary Clinton den såkaldt 'popular vote' ved at få godt tre millioner flere egentlige stemmer end Trump. Men takket være det selvsamme valgmandssystem (hvor udpegede valgmænd har større indflydelse end den egentlige vælger), som Trump blot uger forinden havde kritisere, blev den forhenværende realitystjerne nu USAs præsident.

Og som vendt på en tallerken sagde Trump efterfølgende:

»Før kunne jeg ikke lide systemet. Nu kan jeg godt lide systemet. Vi vandt jo.«

»Vi har aldrig set en politiker som Trump. Han lyver om næsten alting. Og når han så som her siger sandheden og derved afdække sit eget hykleri, så er hans vælgere tilsyneladende helt ligeglade,« siger CNN-journalist Fareed Zakaria, der ligesom mange andre anser Donald Trump som en 'fare for demokratiet i USA'.

»Det gælder bare om at plante en løgn - som at brevstemmer fører til stemmefusk - og så gentage løgnen igen og igen. Det har Donald Trump igen og igen gjort med succes. Så bare på sammensværgelsesteorier som 'pizzagate', hvor han antydede at Hillary Clinton var leder af en pædofili-ring og 'Birther bevægelsen', hvor han fik overbevist millioner af vælgere om, at Barack Obama slet ikke var amerikansk statsborger,« siger Fareed Zakaria via CNN.

Men uanset, om Donald Trump accepterer et eventuelt nederlag til november, så har han ifølge juridiske eksperter som Hoover instituttets Larry Diamond ikke noget valg.

»For første gang i moderne tid, vil over 90 procent af alle stemmer også blive afgivet på papir, der vi således være håndgribeligt bevis for resultatet,« siger Diamond til CNN.