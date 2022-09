Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ruslands dårlige præstationer på slagmarken i Ukraine har bidraget til spekulationer om, hvorvidt Vladimir Putin risikerer at blive væltet som leder af Rusland.

Meget tyder dog på, at Putins afgang ikke vil gøre nogen forskel, hvis man håber på fred i Ukraine.

Sådan lyder konklusionen, efter et hold eksperter hos konsulenthuset Wikistrat har simuleret, hvad der ville ske, hvis Vladimir Putin døde nu, skriver Daily Express.

Om de overordnede konklusioner siger Oren Kesler, direktør for Wikistrat:

»En af hovedinsigterne, vi fik, var, at det her ikke længere er Putins krig. Allerede i den første uge ændrede situationen sig. Rusland har nu investeret al for meget prestige og alt for mange ressourcer til, at en ny leder kan komme ind og lave en U-vending,« siger Kesler og tilføjer:

»Det er ønsketænkning. En efterfølger til Putin vil repræsentere samme tankesæt, som er, at Rusland ikke må tabe denne krig. Som absolut minimum vil vedkommende skulle kunne præsentere et narrativ om, at man har vundet.«

Også Mathieu Boulegue, seniorforsker ved Chatham House, deltog i undersøgelsen.

Han mener heller ikke, at Putins afgang umiddelbart vil føre til en ende på krigen.

»Der er nok meget lidt, der tyder på, at Kremls udenrigspolitik vil ændre sig ved Putins eventuelle død, med mindre der sker drastiske ændringer internt i det russiske system,« siger han.