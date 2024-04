Det er eksperter fra et særligt institut, som mandag ankom til den franske landsby Haut-Vernet.

Blot få kilometer fra byen blev ligresterne af den kun toårige Émile fundet. Og nu skal det åbenlyse spørgsmål besvares:

Hvad er der sket med lille Émile?

Det skal retsmedicinske eksperter fra Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie nationale (IRCGN) afgøre. Selvsamme eksperter slog fast, at ligresterne tilhørte Émile, oplyser BFM TV.

Siden søndag har myndighederne været talstærkt til stede i Haut-Vernet. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Siden søndag har myndighederne været talstærkt til stede i Haut-Vernet. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

Nu skal de fastslå omstændighederne bag den lille drengs død.

Seks eksperter fra gruppen ankom mandag til den franske provins, hvor deres arbejde i første omgang koncentrerer sig om det sted, hvor Émiles knogler blev fundet.

Her vil en række udgravninger finde sted de kommende dage, fortæller Philippe Boxho, som er retsmediciner i IRCGN-gruppen.

»Når man har et lig, der har ligget på jorden, vil der være elementer i jorden, der kan vise, hvor længe liget har været dér,« siger han.

Og herigennem vil man forsøge at slå fast, om »disse knogler var på stedet, eller om de kan være blevet bragt dertil af et menneske, et dyr eller vejrforholdene«, tilføjer Philippe Boxho.

Flere spekulerer da også i, hvad der kan være sket med Émile – særligt med tanke på, at man i sommer gennemsøgte hele nærområdet for at finde ham.

Det bragte også det franske politi forbi det område, hvor knogleresterne blev fundet.

Faktisk blev området inspireret flere gange.

Det var i dette område, at Émile blev fundet. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Det var i dette område, at Émile blev fundet. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

Myndighederne udelukker heller ikke, at de kan have overset knoglerne. Måske fordi områdets terræn gør det svært at undersøge.

Dog tilføjede IRCGNs talskvinde, Marie-Laure Pezan, også, at der umiddelbart ikke er noget, der tyder på, at knoglerne var der på tidspunktet for eftersøgningen.

»Vi må ikke glemme, at knoglerne kan være blevet deponeret senere. Det kan have været en menneskelig indgriben, et dyr eller vejrforholdene,« forklarede hun søndag til BFM TV.

Jacques-Charles Fombonne, tidligere chef for Gendarmeriets nationale's uddannelsescenter for det retshåndhævende politi, tror også mest på, at nogle kan have flyttet liget.

Særligt med tanke på den massiv indsats, der blev sat i værk for at finde den lille dreng i sommer, siger han.

Émile forsvandt sporløst 8. juli sidste år.

Han legede stille og roligt i haven, mens hans bedsteforældre, som passede ham, pakkede bilen og gjorde klar til en udflugt. Men det blev aldrig til nogen udflugt.

Pludselig var Émile forsvundet,og kort efter var en storstilet eftersøgning med støtte fra fransk militær, der blev omtalt i diverse medier verden over, i gang.

Til trods for eftersøgningen har ingen set Émile i live siden den julidag. Og i den netop overståede påske – ni måneder efter Émiles forsvinden – kom den nedslående melding om fundet af ligresterne.