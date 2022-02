Det er historiske hændelser, der i øjeblikket udspiller sig i Ukraine, hvor Rusland er gået til angreb.

Endda de største hændelser af slagsen i Vesten i over 30 år. Det fortæller Jakob Tolstrup, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet.

»Det er helt vildt. Det er den klart mest voldsomme militære operation, jeg har set siden afslutningen på den kolde krig.«

»Det kan næsten kun ende grimt. Jeg er virkelig chokeret, det må jeg sige,« siger han.

Altså kommer nyere tids militære operationer hurtigt til at se små ud, sammenlignet med den nuværende krigsførelse.

»De andre operationer, Rusland tidligere har lavet i Georgien i 2008, Krim og operationerne i det østlige Ukraine. Det har været nålestiksoperationer.«

»Det her er, at man lægger sig ud med et kæmpestort land,« siger han.

Til trods for, Rusland lægger sig ud med et kæmpestort land som Ukraine, tror Jakob Tolstrup ikke, at krigen eskalerer.

Foto: VALENTYN OGIRENKO Vis mere Foto: VALENTYN OGIRENKO

»USA og Vesten har hele tiden sagt, at man ikke kommer Ukraine militært til undsætning. Så den yderligere militære eskalation i form af vestlig involvering, den kommer ikke til at ske,« siger han.

Alligevel kommer krigen til at få store konsekvenser for andre end Ukraine. Det fortæller professor i international politik på Københavns Universitet Ole Wæver.

»Det kommer til at sætte sit præg på de næste mange år. Vi kommer til at få lagt forholdet i dybfryseren i et pænt stykke tid fremover,« siger han.

Og forholdet er så småt ved at blive lagt i dybfryseren. Det kan blandt andet ses ved de sanktioner, som rammer Rusland.

Men sanktionerne kommer, ifølge Ole Wæver, ikke rigtig til at påvirke Putin og Rusland.

»Sanktionerne kommer ikke til at tvinge Rusland til noget, men vi bliver nødt til at gøre det, fordi vi har sagt, at vi vil gøre det. Det ville være helt utroværdigt ikke at gøre det,«

»Det betyder bare, at vi allesammen låser os fast, og så kommer der til at gå lang tid. Vi graver os ned på vores side, og de graver sig ned på deres side,« siger han.

Og den påstand, om at Putin er relativt ligeglad med de store sanktioner, bakker Jakob Tolstrup op om.

»Putin siger i sin tale i morges, at de har kalkuleret med planerne om at indføre massive sanktioner og er klar over omkostningerne,« siger Jakob Tolstrup.