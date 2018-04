I videoen øverst kan du se et klip fra høringen i Senatet.

Facebookstifteren Mark Zuckerberg blev grillet og kom med flere utroværdige svar, mens senatet stillede til tider meget dumme spørgsmål. Sådan lyder eksperternes vurdering af den højt profilerede høring om skandalelækage af private oplysninger fra Facebook. Onsdag venter endnu en afhøring i Repræsentanternes Hus.

Pinligt, svagt og til tider utroværdigt – men også bedre end forventet.

Sådan lyder vurderingen fra Jacob Holst Mouritzen, der er marketing- og kommunikationsdirektør i Mindshare og ekspert i sociale medier, oven på tirsdag aftens højt profilerede høring af Facebook-stifter Mark Zuckerberg.

33-årige Zuckerberg sad med tydeligt røde og trætte øjne, da han i timevis blev grillet i det amerikanske senat i Washington om det meget omdiskuterede læk af 87 millioner brugeres private data fra Facebook til firmaet Cambridge Analytica samt to andre virksomheder, der sidenhen benyttede oplysninger på anden vis.

Ifølge Jacob Holst Mouritzen var der ingen klar vinder af høringen. Omvendt var der heller ingen, der fremstod som en klar taber.

»Der er ingen tvivl om, at det ikke var Zuckerberg, der vandt. Der var ingen, der vandt, men han gjorde det bedre end forventet,« siger han.

Nogle af de steder, hvor Zuckerberg fremstod svagt og inkasserede lussinger var, da han blev stillet konkrete spørgsmål til, hvad Facebook overvåger.

»Der vævede han, og det er absolut utroværdigt for en direktør, der ovenikøbet selv er programmør, at han ikke selv kan svare på, hvad det er, de ’tracker’ på af datapunkter hos brugerne. For det ved han godt. Men det er, fordi han står i en prekær situation, hvor han ikke gider at forklare folk, at Facebook læser deres messengerbeskeder for at finde ud, om du og jeg har cyklet på en ferie, så vi kan se annoncer for det,« forklarer Holst Mouritzen og tilføjer, at han mener, at det var pinligt for Zuckerberg, at han ikke ville svare.

Holst Mouritzen vurderer, at Facebook står lidt svækket efter aftenens høring:

»Zuckerberg klarede det bedre end forventet, men alene det, at han sidder skoleret og Facebook er ’on trial ’ i senatet gør, at Facebook igen bliver set som ’the bad guys’, og det der sidder fast i folks hukommelse er en svækket Facebook-direktør, der får en lussing af senatet og sidder skoleret,« siger han.

Amerikanske medier har også langet ud efter senatorerne, der flere gange fremstod vrøvlende, og som om de ikke forstod, hvad Facebook egentlig er for en virksomhed, da de stillede deres spørgsmål. Blandt andet, da en senator sagde, at han ikke helt forstod Facebooks forretningsmodel, da brugerne ikke betaler noget – hvortil Zuckerberg blot svarede: ’Senator, vi kører reklamer’.

Jacob Holst Mouritzen ser dog ikke senatorernes vrøvlen som et problem:

»Jeg synes, det er ok, at man ikke forstår dit og dat. Det er fair, at det skal forklares i et menneskesprog. Men det er rigtigt, at der var mange gange, hvor de ikke anede, hvad de snakkede om.«

Den holdning er ekspert i sociale medier Mads Kæmsgaard Eberholst, der er medieforsker på RUC, enig i:

»Det er jo helt forventeligt, og sådan er det jo rimelig tit i senatet. Når man holder de åbne høringer, så kan det være hvad som helst – og det kan også være ekstremt komplicerede ting. Facebook er i virkeligheden rimelig kompliceret,« siger han og tilføjer, at det dog ikke er uproblematisk:

»Vi snakker om en landsdækkende forsamling, der op til en højtprofileret høring tilsyneladende ikke er blevet klædt ordentlig på. Det er ikke godt,« siger han.

Mads Kæmsgaard Eberholst ser sagen som en principiel en af slagsen. Han mener, at det var forventeligt, at en sådan sag ville komme før eller siden.

»Jeg opfatter dette som et meget vigtigt første skridt til, at man får tilpasset den amerikanske lovgivning til den virkelighed, som virksomhederne opererer i,« siger han.

​Afhøringen af Zuckerberg stoppede dog ikke efter det timelang forhør i sentatet. Onsdag klokken 16 dansk tid skal han endnu en gang høres - denne gang så en i Repræsentanternes Hus.