»Dette kan være det første af flere. Det er svært at tro, at det er et enkeltstående tilfælde.«

Sådan siger en tidligere antiterrorchef i Scotland Yard ifølge avisen The Telegraph om eksplosionen i Liverpool.

Da den 32-årige Emad Al Swealmeen søndag formiddag detonerede sin selvmordsbombe foran et kvindehospital i den engelske by, opererede han sandsynligvis på egen hånd.

Efterretningstjenesten MI5 havde ham ikke på radaren, og han havde tilsyneladende ingen forbindelser til terrororganisationer.

Den 32-årige Emad Jamil Al-Swealmeen, også kaldet Enzo Almeni, menes at stå bag søndagens bombesprængning i Liverpool.

Indtil videre tegner der sig et billede af en psykisk ustabil gerningsmand, der var frustreret over endnu et afslag på sin ansøgning om asyl.

Tilbage i 2017 blev han kristen og boede i den forbindelse i flere måneder hos et kristen ægtepar, som han fik et næsten familiært forhold til.

Alligevel forventer både myndigheder og antiterroreksperter, at søndagens hændelse kan være et tegn på, at flere angreb er på vej.

Terrortruslen i landet er hævet fra »alvorlig« til »meget alvorlig« efter bombesprængningen, og premierminister Boris Johnson advarer om, at eksplosionen foran kvindehospitalet i Liverpool er »en stærk påmindelse om, at vi alle skal være fuldstændig på vagt.«

Armed police in central London, Britain, 16 November 2021. The UK terror threat level has been raised to severe following the Liverpool hospital attack.

De udmeldinger ser tidligere efterretningsfolk som et tydeligt tegn på, at myndighederne forventer flere aktioner.

Og de forudser også, at det bliver lignende nålestiksangreb fra »ensomme ulve,« som er svære for efterretningstjenesten at opfange.

En tidligere ansat i spiontjenesten siger til avisen, at det er »meget sandsynligt,« at fanatikere vil lægge sig i kølvandet på episoden fra Liverpool.

December og julen nærmer sig, og det i sig selv gør ifølge den tidligere top-efterretningsmand, at terrortruslen bliver øget markant.

Word now circulating in #Liverpool is that the bomb outside the hospital was intended to go off at a Remembrance Day memorial service, but that the taxi got stuck in traffic so the bomber told the driver to go to the hospital instead. pic.twitter.com/hR12V1icdW — Nick Griffin (@NickGriffinBU) November 14, 2021

»Det er næsten uden tvivl forbundet med julen. Dette kunne være det første af flere (angreb, red.). Det er svært at tro, at det er et enkeltstående tilfælde,« siger han til The Telegraph.

Ved lidt af et mirakel var det kun bombemanden selv, der omkom under søndagens angreb.

Den chauffør, som kørte den taxa, som gerningsmanden sad i, slap i sidste øjeblik ud af bilen.

Angrebet fandt sted på Remembrance Sunday, hvor briterne mindes deres døde i det to verdenskrige, og bomben sprang få øjeblikke før, hele landet markerede de faldne med to minutters stilhed.