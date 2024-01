En række kortrækkende ballistiske missiler er to gange i løbet af den seneste uge blevet sendt ind over Ukraine.

Det er der i sig selv ikke noget nyt i, da det er sket flere gange før. Men det særlige er afsenderen bag missilerne – og dét vækker bekymring.

For selvom det er russerne, der har trykket 'affyr' på missilerne, er det angiveligt nogle andre, der skal have produceret dem.

Nemlig Nordkorea.

Arkivfoto af den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.

Det mener i hvert fald USA.

Den information menes at være værd at bide mærke i, for nordkoreanerne med Kim Jong-un i spidsen er ifølge flere eksperter sandsynligvis meget interesserede i at følge med i, hvordan missilerne præsterer på slagmarken. Det skriver CNN.

Det kan samtidig have alvorlige konsekvenser for både krigen i Ukraine og for sikkerheden på Den Koreanske Halvø, vurderes det.

Det var henholdsvis den 30. december og 2. januar, at de omtalte kortrækkende ballistiske missiler skal være blevet sendt afsted.

Her ses John Kirby under pressebriefingen torsdag.

Under en pressebriefing i Det Hvide Hus torsdag fortalte John Kirby, der er talsmand for Det Nationale Sikkerhedsråd, at missilerne ifølge amerikansk efterretning var nordkoreansk-fremstillede.

Det første af angrebene involverer ifølge Kirby et enkelt missil, der tilsyneladende skal være landet på en åben mark i Zaporizjzja-regionen.

Men det andet angreb den 2. januar involverede ifølge de amerikanske myndigheder flere missiler som en del af et 'massivt' russisk angreb på nabolandet.

»Dette er en betydelig og bekymrende optrapning af DPRK's (akronymet for Nordkoreas officielle navn, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, red.) støtte til Rusland,« udtalte Kirby i den forbindelse, hvilket fremgår af udskriften af pressebriefingen på Det Hvide Hus' hjemmeside.

»Vi forventer, at Rusland og Nordkorea tager ved lære af disse affyringer,« tilføjede han.

Det er en betragtning, som flere eksperter og analytikere er enige i, skriver CNN.

For brugen af nordkoreanske missiler på slagmarken i Ukraine vil kunne give Nordkorea en række missildata, som de ikke ville kunne få alene ud fra det testprogram, de har fulgt de seneste år, hvor der er blevet affyret snesevis af våben.

»Det bliver interessant at se, hvordan disse missiler klarer sig i et mere operationelt miljø og uden for Nordkoreas propagandamaskine, især enhver indikation af nøjagtighed og ikke mindst de anvendte styresystemer,« lyder det eksempelvis fra Joseph Dempsey, der er forskningsassistent for forsvar og militæranalyse ved International Institute for Strategic Studies, skriver CNN.

Også Ankit Panda, der er senior fellow i Nuclear Policy Program ved Carnegie Endowment for International Peace, mener, at Ruslands brug af de nordkoreanske missiler giver det ellers normalt så lukkede land mulighed for at indsamle data.

Eksempelvis data om, hvordan missilerne trænger igennem forsvarsværker, der ligner dem, som Sydkorea og USA kan finde på at opstille på den koreanske halvø, der længe har været præget af uroligheder mellem Nord og Syd.

»Rent teknisk formoder jeg, at nordkoreanerne vil være meget interesserede i, hvordan deres missiler klarer sig mod vestlige missilforsvarssystemer,« siger Ankit Panda til CNN.

Derudover vækker det også bekymring, hvad Nordkorea skal have forlangt i modydelse for at levere våben til Rusland.

»Til gengæld for støtten vurderer vi, at Pyongyang søger militær assistance fra Rusland, herunder kampfly, jord-til-luft-missiler, pansrede køretøjer, udstyr eller materialer til produktion af ballistiske missiler og andre avancerede teknologier,« vurderer John Kirby på baggrund af de amerikanske efterretninger:

»Dette vil have bekymrende sikkerhedsimplikationer for den koreanske halvø og Indo-Stillehavsområdet,« tilføjede han torsdag.

De omtalte nordkoreanske ballistiske missiler anslås ifølge Kirby at have en rækkevidde på cirka 900 kilometer.

Både Moskva og Pyongyang har nægtet at have indgået våbenaftaler, men har i stedet oplyst, at man sidste år lovede at udbygge de militære relationer landene mellem.