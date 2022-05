Han fik stor respekt for Sergej Lavrov gennem de tre år, de arbejdede sammen i FN.

Nu kan han næsten ikke tro, hvad han ser – og hører.

Fra 1994 til 1997 var Hans Jacob Bjørn-Lian og Lavrov henholdsvis Norges og Ruslands FN-ambassadør, og den nu pensionerede norske diplomat fortæller til Dagbladet, at han havde et godt og frugtbart samarbejde med sin kollega.

Derfor er 80-årige Hans Jacob Bjørn-Lian dybt skuffet over, hvordan Lavrov i dag agerer som Ruslands udenrigsminister.

»Nu løber han Putins ærinde i et og alt. Han er ikke politiker og det bærer hans forskellige udtalelser præg af. Han har stillet sig bag Putins metode med en skarpladt pistol, som peger i forskellige retninger,« siger Hans Jacob Biørn-Lian til Dagbladet.

Den holdning deler han med en tidligere dansk udenrigsminister.

I et åbent brev i Berlingske stilet til netop Sergej Lavrov spørger den konservative nestor og tidligere udenrigsminister Per Stig Møller retorisk sin tidligere russiske kollega, om aftaler med Putin, Lavrov og Rusland er 'lige så værdiløse, som aftaler var med Hitler?'

»Jeg håbede, Sergej, at Rusland ville finde vejen tilbage til os andre, men jeg frygtede, at I ligesom nazisterne ville forfalde til krigerisk revanchisme. For at beskytte de nye lande mod den gik jeg derfor ind for at udvide Nato og EU med dem og dermed forhindre en europæisk krig. Desværre har min bekymring for jer vist sig velbegrundet. I fandt ikke hjem til det europæiske hus. I forsvandt i mørket. Det gammelrussiske middelaldermørke, Sergej,« skriver Per Stig Møller, som var dansk udenrigsminister fra 2001 til 2010.

Sergej Lavrov. Foto: Yuri Kochetkov/EPA/Ritzau Scanpix

Professor ved den norske Forsvarets Høgskole, Svein G. Holtsmark, kalder Lavrov for 'Putins chefløgner' – og tvivler på, at den rutinerede russiske diplomat trives i den rolle.

Ifølge Holtsmark bryder Lavrov med alle diplomatiets gængse regler ved at komme med tomme trusler, åbenlyse løgne og flere selvmodsigende udtalelser.

Eksempelvis har han med få dages mellemrum truet Vesten med risikoen for en tredje verdenskrig og atomvåben – og udtalt, at han vil arbejde for, at der aldrig kommer en atomkrig.

»Det er det dummeste, man kan gøre,« siger Svein G. Holtsmark til Dagbladet om Lavrovs ageren som udenrigsminister.

Sergej Lavrov var Ruslands FN-ambassadør frem til 2004. Siden da har han været landets udenrigsminister.