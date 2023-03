Lyt til artiklen

Indtil videre er krigen i Ukraine formentlig næppe gået, som Vladimir Putin gerne havde set det.

Men det betyder ikke, at udviklingen ikke kan vende – og at Rusland ikke kan ende med at vinde.

Det kræver dog sandsynligvis noget helt særligt, hvis det skal ske.

Det skriver norske Dagbladet, der talt med en række eksperter om, hvad der skal til, for at krigen kan ende med at gå Putins vej.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, indledte krigen den 24. februar sidste år.

Da den russiske præsident indledte sin krig mod nabolandet for mere end et år siden nu, forlød det, at russerne forventede at vælte regeringen i Kyiv og sejre inden for kort tid og Faktisk allerede inden for få dage.

Sådan er det som bekendt ikke gået.

Det skyldes blandt andet den massive ukrainske modstand, og at Vesten har stået sammen om at bidrage med både økonomisk hjælp og med våben.

Men hvis Vesten ender med at splintre i spørgsmålet om støtten, vil det kunne få konsekvenser – og være en hjælp til Putin. Det forklarer hovedlærer i efterretning ved Forsvarets Højskole, Tom Røseth, til Dagbladet.

Han kalder det samtidig det vigtigste, der kan ske, for at Putin kan vinde:

»Det har været den russiske strategi hele tiden (at splitte Vesten, red.), men indtil videre er det ikke lykkedes. Kommer der politiske ændringer i vestlige demokratier, som er mere Rusland-positive, og en gaskrise næste vinter i Europa, vil Vestens støtte til Ukraine måske svigte eller blive meget afhængige af staten,« siger Røseth til det norske medie.

Det er dog ikke det eneste, der kan spille ind.

Dagbladet refererer også til et indlæg, som seniorforsker Karsten Friis fra Norsk Udenrigspolitisk Institut (NUPI) har skrevet.

I den gør han det klart, at det, der sker på selve slagmarken i Ukraine, er det, der kommer til at afgøre den videre krig:

»Hvis Ukraine taber på den vigtigste front, betyder det ikke så meget, om Vesten er samlet, eller om den ukrainske kampvilje består. For at undgå dette er fortsat vestlig sammenhold og våbenstøtte – ikke mindst i form af kraftige og langtrækkende våben – helt afgørende for krigens udfald,« skriver han.

Til Dagbladet forklarer Tom Røseth dog også, at den russiske krigsmaskine indtil videre ikke har vist sig at være overbevisende, og han vurderer, at er 'usandsynligt', at det pludselig ændres, så de får stor succes på slagmarken af sig selv.