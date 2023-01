Lyt til artiklen

Russerne bliver mere og mere presset i Ukraine. Men flere eksperter tror ikke, at hverken desperation eller et egentligt nederlag, vil kunne udløse en atomkrig.

Til VG siger den tidligere norske forsvarschef Sverre Diesen:

»Brug af atomvåben er et desperat bluff for at skræmme Vesten fra at støtte Ukraine. Svarer amerikanerne igen, har Putin jo ikke noget at vinde på en generel eskalering af kernevåben,« siger han.

Diesen bakkes op af oberstløjtnant Palle Ydstebø fra Forsvarets højskole i Norge:

»Nej, jeg er ikke bekymret for at russerne bruger atomvåben – også selvom de taber alt, hvad de har besat og indtaget i Ukraine, inklusiv Krim. Jeg vurderer, at det er meget usandsynligt, da russerne har alt at tabe og ingenting at vinde ved at bruge atomvåben,« siger han.

Så sent som torsdag var den tidligere russiske præsident, Dmitrij Medvedev, ellers ude at lufte truslen.

»Hvis en atommagt taber i en konventionel krig, kan det udløse en atomkrig,« sagde han.

Vladimir Putin har heller ikke været bange for at nævne atomvåben som en mulighed. Tidligere på vinteren sagde han således:

»Truslen for atomkrig bliver større. Rusland vil forsvare vores allierede med alle tænkelige midler. Vi er ikke blevet gale, vi ved, hvad atomvåben er i stand til.«

Oberstløjtnant Palle Ydstebø forklarer, hvorfor han stadig ser det som tomme trusler:

»Det er ikke kun USA men også Kina, der i klare meldinger og fælles offentlige udtalelser har gjort det klart, at brugen af atomvåben ikke er acceptabel. Hvis Rusland ikke skulle høre på USA, er det antageligt vigtigere, at Kina også er så tydelig, selvom de samtidig støtter Rusland og hjælper med at omgå sanktionerne.«

Kinas præsident, Xi Jinping, har gjort det klart, at han ikke støtter brug af atomvåben i Europa.