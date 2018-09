På bare lidt over en enkelt dag eskalerede orkanen Florence, der frygtes at ramme USA’s østkyst i løbet af denne uge, fra en kategori-1-storm til en kategori-4-storm.

Det samme gør sig gældende for en række orkaner, der har hærget kystbyer verden over i de seneste årtier. Det skriver The Washington Post ifølge Videnskab.dk

Orkaner kategoriseres ofte efter barometer-trykket i stormens centrum og vindhastigheden.

Nu frygter forskere bag et nyt studie, at Florence og fremtidige storme kan komme helt op på styrke seks i intensitet.

Og denne hurtigere tiltagen i intensitet skyldes muligvis klimaforandringer, der puster mere vind ind i de i forvejen vilde storme. Det skriver The Washington Post ifølge Videnskab.dk

Det stadigt varmere klima, gør nemlig havene varmere, og det medfører mere energi og stærkere vinde, forklarer forskerne bag undersøgelsen ifølge The Washington Post.

Undersøgelsen er udviklet på baggrund af computermodeller og forsøger at forudsige styrken af fremtidige orkaner.

Dog er der stadig store usikkerheder om modellernes sikkerhed:

»(Vores undersøgelse, red) siger bare, at i præcis denne her model, vil klimaforandringer gøre XYZ mere sandsynlig,« forklarer Kieran Bathia fra Princeton University, der er hovedforfatteren bag det nye studie, ifølge The Washington Post.

