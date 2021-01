Det er rigtige tal, rigtige mennesker og rigtige dødsfald, siger Fauci, efter Trump kalder coronatal falske.

To af USA's førende sundhedseksperter irettesætter søndag præsident Donald Trump, som hævder, at antallet af coronadødsfald og smittetilfælde i USA slet ikke er så højt, som de officielle tal viser.

I et tweet langer Trump ud efter det amerikanske Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC), fordi de ifølge ham betegner for mange smitte- og dødstilfælde som coronarelaterede.

- Antallet af smittetilfælde og dødsfald som følge af Kina-virusset er meget overdrevet i USA på grund af CDC's latterlige måde at opgøre det på, skriver præsidenten.

- Falske nyheder!, lyder det fra Trump.

Han skriver også, at andre lande "bevidst indrapporterer meget ukorrekt og lavt".

Men Anthony Fauci, der er ekspert i infektionssygdomme og direktør for USA's Nationale Institut for Allergi og Smitsomme Sygdomme, modsiger hurtigt præsidenten.

- Det er rigtige tal, rigtige mennesker og rigtige dødsfald, siger han i et interview med tv-stationen ABC News.

Fauci tilføjer, at de tætpakkede hospitaler mange steder i USA og de overbelastede ansatte i sundhedssektoren "ikke er falsk. Det er reelt".

USA er søndag nået op over 350.000 coronadødsfald. Det svarer til én ud af 950 indbyggere. I Danmark er det cirka én ud af 4200.

På årets første dag rundede antallet af bekræftede smittetilfælde i USA 20 millioner.

Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University, der indsamler tal fra sundhedsmyndigheder over hele verden.

- Fra et folkesundhedssynspunkt har jeg ingen grund til at tvivle på de tal, siger Jerome Adams, der er chef for folkesundhed i USA's sundhedsministerium.

- Og jeg tror, at folk skal være meget klar over, at det ikke kun handler om dødsfald. Det handler om indlæggelser og kapacitet, siger han til tv-stationen CNN.

/ritzau/