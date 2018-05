De ældre briter stemte overvejende mod EU ved folkeafstemningen i 2016. Siden er over en million af dem døde.

London. Hvis der kom en ny folkeafstemning i Storbritannien om medlemskab af EU, ville et flertal af briterne sige ja til at forblive i EU.

Det skriver The Independent, der baserer konklusionen på ekspertanalyser af vælgerne.

Sådan en ekspert er Peter Kellner, tidligere chef for meningsmålingsinstituttet YouGov og selv analytiker.

Han skriver i magasinet Prospect, at YouGov i år har gennemført 14 meningsmålinger, hvor vælgerne i Storbritannien er blevet spurgt, om det var rigtigt eller forkert at stemme for brexit ved folkeafstemningen i 2016.

- I 13 af de 14 målinger er der et lille flertal af vælgere, som siger, at det var forkert, siger Kellner.

- Det indikerer, at der er en lille, men konstant vandring væk fra brexit.

Han mener, at skiftet blandt vælgerne blandt andet skal findes i en naturlig udvikling blandt vælgerne.

Ældre generationer stemte overvejende for at forlade EU, da der var folkeafstemning, mens de unge stemte for at blive.

- For at være ærlig, så dør ældre vælgere, og de var overvejende EU-modstandere. De unge, overvejende EU-tilhængere, bliver ældre og bliver vælgere.

Siden folkeafstemningen er 1,2 millioner ældre vælgere døde, mens 1,4 millioner unge har fået stemmeret, skriver The Independent.

Ved folkeafstemningen var der 1,3 millioner flere modstandere end tilhængere.

Kellner påpeger, at alene den demografiske udvikling har reduceret brexitvælgernes forspring.

Men han siger også, at specielt Arbejderpartiet i tilfælde af en ny afstemning må føre en noget mere energisk kampagne end ved forrige afstemning for at forblive i EU.

The Independent skriver, at omkring en million typiske Labour-vælgere fortryder, at de stemte for brexit.

Den britiske regering har afvist en ny folkeafstemning.

Som planen er nu, forlader Storbritannien EU den 31. marts 2019 - efterfulgt af en overgangsperiode.

/ritzau/