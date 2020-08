I efterdønningerne af eksplosionen i Beirut - den værste katastrofe i Libanon i årtier - er flere eksperter ude og advare om, at en lignende katastrofe kan udspille sig i nærmeste fremtid.

I Rødehavet, ud for den Houthi-kontrollerede kystby Hodeida i Yemen, flyder nemlig en tikkende bombe.

Det drejer sig om skibet 'FSO Safer', som siden 2015 har været strandet i Rødehavet, og som flere eksperter ifølge Washington Post i årevis har advaret mod.

Ombord på skibet befinder sig nemlig omtrent 1.1 millioner olietønder, og præcis ligesom det eksplosive ammoniumnitrat, som tirsdag eksploderede, mens det var opbevaret i en lagerbygning på havnen i Beirut, udgør olien en alvorlig eksplosionstrussel.

Et luftfoto af havneområdet viser ødelæggelserne fra den eksplosionen i Beirut, som har kostet mindst 154 personer livet.

Én af de eksperter, der frygter en omfattende katastrofe, hvis ikke myndighederne i Yemen tager affære, er Ian M. Ralby, administrerende direktør i I.R Consilium, som er et maritimt sikkerhedskonsulentfirma.

»Advarslerne om ammoniumnitratet i Beirut var abstrakte for borgerne. De havde intet begreb om, hvordan den slags eksplosion ville se ud eller føles, og de havde svært ved at forstå de kolossale konsekvenser, passiviteten (fra regeringen, red.) ville have,« siger han til Washington Post og tilføjer:

»Det minder rigtig meget om det, der er sket med 'FSO Safer'.«

Torsdag var også Yemens informationsminister, Moammar al-Eryani, ude at advare om en menneskelige, økonomisk og miljømæssig katastrofe, hvis skibet synker eller eksploderer.

Olietankeren FSO Safer har i siden 2015 være strandet i Rødehavet ud for Yemen med mere en million olietønder i lasten.

»Den gigantiske eksplosion på havnen i Beirut og efterdønningerne i form af menneskeliv, der er gået tabt og den katastrofale skade på den libanesiske økonomi og på miljøet, har påmindet os om, at 'FSO Safer' er en tikkende bombe,« udtalte han til nyhedsbureauet Saba.

I flere år har FN forsøgt at foretage en teknisk vurdering af tankskibets tilstand samt udføre reparationer, men skibet er fortøjet i Houthi-kontrolleret farvand.

FN venter derfor på oprørsgruppens tilladelse til at kunne påbegynde undersøgelserne.

Der advares samtidig om, at tilstanden forværres dag for dag, og at risikoen for at nogle af olietankene brister, kun bliver større.