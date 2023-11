Flere steder på kloden er man ramt af ekstremt og voldsomt vejr – og ifølge eksperter skyldes det et særligt vejrfænomen.

Nemlig El Niño, der lige nu er inde i sin mest intense periode, og som regel er på sin top mellem november og januar.

Men ifølge flere eksperter ser det ud til, at efterdønningerne af fænomenet vil vare helt frem til april næste år, skriver Dagbladet.

Eksempelvis skriver Den Meteorologiske Verdensorganisation (WMO) baseret på aktuelle prognoser, at man forventer yderligere stigning i temperaturer på land og i havet.

De røde områder viser, hvordan havtemperaturerne er høje 19. november. Foto: NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION Vis mere De røde områder viser, hvordan havtemperaturerne er høje 19. november. Foto: NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION

»Ekstreme begivenheder som hedebølge, tørke, skovbrande, kraftig regn og oversvømmelser vil blive intensiveret i nogle regioner med store konsekvenser,« siger generalsekretær og professor Petteri Taalas fra WMO.

Det naturlige fænomen El Niño opstår i den tropiske del af Stillehavet med to til syv års interval.

Under El Niño er det relativt varmt, så der er en masse energi fra det varme hav, der bevæger sig op i den nedre del af atmosfæren – og dermed varmer denne del af atmosfæren.

Konsekvenser kan ifølge eksperter ses flere steder.

I Brasilien nåede temperaturen op over de 50 grader i sidste uge, og i Argentina, Uruguay og Paraguay er flere evakueret som følge af voldsom regn og efterfølgende oversvømmelser.

Ifølge en norsk klimaforsker, Bjørn Samsat, skal man dog huske på, at der også er andre faktorer end blot El Niño.

»Vi begynder at se konsekvenserne af El Niño, men det er ikke så ligetil at vide, hvad der er hvad. Den globale opvarmning er allerede ekstremt høj, og der sker meget på én gang. El Niño oveni er i høj grad med til at drive konsekvenserne frem,« siger han til Dagbladet.

2023 er allerede på vej til at blive det varmeste år nogensinde.

Omkring en tredjedel af alle dage i 2023 har indtil videre været mindst 1,5 grader varmere end det førindustrielle niveau.

Og 2024 kan potentielt blive endnu varmere, mener eksperter.