Eksperter advarer mod en ukendt kønssygdom, der potentielt kan blive meget mere udbredt end hidtil.

Kønssygdommen 'Mycoplasma genitalium' - også kaldet 'MG' - er en kønssygdom med næsten ingen symptomer, og som minder meget om klamydia.

New York Post skriver, at det kan ende i et større udbrud, hvis folk ikke begynder at beskytte sig mere under samleje.

MG kan nemlig, ligesom mange andre kønssygdomme, blive overført ved samleje, hvis man ikke anvender kondom.

Læge Paddy Horner ønsker en specifik test for kønssygdommen, da den ellers vil sprede sig hastigt. Han mener ikke, man tester godt nok for den i dag.

»Hvis man ikke begynder at teste mere for MG, har den potentiale til at blive en 'superbakterie' inden for et årti,« siger Paddy Horner til The Telegraph.

Ifølge en rapport lider 400.000 australiere af MG, og i 2015 blev sygdommen stemplet som et 'voksende problem' af et amerikansk center for sygdomsbekæmpelse.

Læge Olwen Williams, formand for den britiske forening for kønssygdomme og HIV, advarer også om en stor spredning af sygdommen.

Han forudser, at omkring 3000 kvinder i Storbritannien de næste ti år vil blive sterile på grund af sygdommen - som desuden kan føre til bækkenbetændelsessygdom.

Omkring halvdelen af dem, der bliver smittet med bakterien, får ingen symptomer på sygdommen. Og hvis infektionen endelig giver symptomer, viser de sig først 7 til 14 dage efter smittetidspunktet.

Kvinder kan af symptomer især opleve en brændene smerte ved urinering eller blod efter samleje, hvor mænd kan opleve ufrivillig urinering.

Hvis man slet ikke opdager, at man er blevet smittet med kønssygdommen, kan kvinder i værste fald blive sterile, eller man kan blive resistent over for antibiotika.

Sygdommen kan kun kureres ved en syv-dages antibiotika-kur.