Skal den amerikanske præsident Joe Biden stilles for en rigsretssag?

Ja, siger flere republikanske politikere, som mener, at præsidenten har løjet for amerikanerne om sønnen Hunter Bidens forretningsmæssige aktiviteter i udlandet.

Tirsdag aften valgte Republikanernes formand i Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy, at anmode om åbningen af 'en formel undersøgelse om en rigsretssag mod præsident Joe Biden'.

Han har ellers tidligere afvist at støtte en rigsretssag mod præsidenten.

Republikanerne vil have svar på, om Joe Biden, i sin tid som vicepræsident under Barack Obama, tjente på sønnens forretninger. Men det er, ifølge USA-forsker ved det norske universitet Høgskulen på Vestlandet, Hilmal Mjelde, ikke den eneste grund til, at republikanerne vil have Joe Biden stillet for en rigsret.

»Det handler om to ting: at få hævn for rigsretssagerne mod Trump og at annullere de politiske konsekvenser af retssagerne mod Trump,« forklarer han til Dagbladet og pointerer, at republikanerne ikke har lagt nogen konkrete beviser frem imod præsidenten.

»Når det er sagt, har der været problematiske og til dels troværdige beskyldninger om, at Biden indirekte har været involveret i sin søns forretningsaktiviteter på en etisk tvivlsom måde. Men ikke noget, der giver anledning til en rigsretssag på nuværende tidspunkt,« siger Mjelde.

Og eksperten forventer, at rigsretssagen bliver til noget. Ellers var processen slet ikke sat i gang.

Hos Joe Bidens rådgiver, Ian Sams, vækker dagens udmelding fra Kevin McCarthy harme.

Rådgiveren kalder det ekstrempolitik, når det er værst.