Flere og flere ting begynder at vende tilbage til normalen, som pandemien kommer under kontrol, men ifølge en norsk professor, bør man gøre flere coronatiltag permanente.

Ifølge den norske professor i molekylær biolog Audun Helge Nerland, bør man blandt andet stoppe med at kramme og give hånden til hinanden. For altid.

Det skriver Verdens Gang.



»At røre mennesker i håndfladen, som er varm og klam og har rørt flere steder på kroppen, er ikke særlig gavnligt i forhold til infektionskontrol. Har vi virkelig brug for at komme i kontakt med hinanden - såsom at sparke hinanden i benene for at sige hej?« siger Audun Helge Nerland ifølge VG. Han understreger dog, at man stadig bør kramme sin familie og venner.

Han påpeger i samme forbindelse, at antallet af influenza-smittede og forkølelser er faldet drastisk i perioden, hvor folk har været tilbageholdende med de fysiske hilsner.

Albuehilsnen er af mange blevet taget i brug som alternativ til håndtrykket, men det er ifølge Nerland heller ikke vejen frem. Man bør i stedet kigge mod Japan, hvor der er kutyme for at bukke i stedet for at give hånd eller kramme.

Generelt har flere asiatiske lande klaret sig flot igennem coronapandemien, og det kan skyldes deres hilsner.

»Det er ganske normalt i mange land i Asien - specielt efter SARS-epidemien i 2003. Et land som Vietnam har klaret sig ganske godt gennem covid-19-pandemien - også fordi, at folk allerede havde en tradition med at bruge mundbind,« siger Audun Helge Nerland.

Mundbindene bør ifølge Nerland også blive en fast del af hverdagen, når man opholder sig i store folkemængder, som eksempelvis i offentlig transport eller til koncert.