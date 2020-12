Den nye corona-mutation, der lige nu hærger London og det sydøstlige England, er den værste nyhed, der er kommet under corona-krisen.

Så barsk er meldingen fra Professor Andrew Hayward, som er leder af Instituttet for epidemiologi og sundhed ved University College London samt medlem af den britiske regeringens nye corona-råd.

»Hvis vi skal undgå rigtig, rigtig mange dødsfald, skal vi reducerer den menneskelige kontakt endnu mere,« siger han til Sky News mandag.

»Det her er virkelig frygtelige nyheder,« siger han.

Ifølge den britiske regeringen er den nye mutation op til 70 procent mere smitsom end den hidtidige coronavirus, men ikke nødvendigvis mere dødelig.

Andrew Hayward er især bekymret over, at den britiske befolkning ikke tager premierminister Boris Johnsons nye, strammere restriktioner seriøst nok, og han siger, at englænderne har et stort ansvar for at blive i landet, så den nye mutation ikke bliver spredt til resten af verden.

I Danmark er der registreret mindst ni tilfælde af den nye mutation.

Danmark og en lang række andre lande har indført landingsforbud for fly fra England.